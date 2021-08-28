نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وظائف شاغرة بشركة بارنز في جدة

منذ ساعة
1286
3
وظائف شاغرة بشركة بارنز في جدة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة بارنز للأغذية، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في جدة، شرطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

فيما يلي المسميات الوظيفية وشروط الالتحاق:

1- مدير المحاسبة.

- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة المالية أو ما يعادلها.

- 5 سنوات خبرة في قسم المحاسبة.

- مهارات الكمبيوتر المتقدمة على MS Office وبرامج المحاسبة وقواعد البيانات.

- معرفة مثبتة بمبادئ المحاسبة والممارسات والمعايير والقوانين والأنظمة المتعلقة بمسك الدفاتر والمحاسبة.

التقديم

2- مهندس إنتاج.

- درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية.

- سنتين خبرة في مصانع الأغذية وخطوط الإنتاج.

- مهارات جيدة في استخدام الكمبيوتر في Excel و Word و PowerPoint والبريد الإلكتروني.

التقديم

التقديم

جدة
فرص عمل
وظائف سعودية
شركة بارنز

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82539
منذ 45 دقيقة
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82539
منذ 43 دقيقة
دام تصليح القهوه يحتاج شهاده عليا تمام معنها العصيده يحتاج لها دكتوره وخبره لا تقل عن 10 سنين
مسفر الغامدي
مسفر الغامدي عدد التعليقات : 129
منذ 3 دقائق
ههههههههههه والدغابيس

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

مسفر الغامدي
ههههههههههه والدغابيس
اللهو البرى
يمكن لملمة الجرح الدامي.. بأوراق الروا والسبل.. يمكن لتحسين الشكل والقامة حتى تصير شجرة السيسبان
غليس ولد رماح
والتقليل من البشر والاستهزاء أيضا من طبعك الله يهديك
غليس ولد رماح
حسبنا الله ونعم الوكيل على من كان السبب ونفوض أمورنا إلى الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكراً على المعلومات المفيده

أخر الأخبار

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
منذ دقيقتين 1038
عمرو أديب يستنكر حصول محمد رمضان على الدكتوراة الفخرية في التمثيل
عمرو أديب يستنكر حصول محمد رمضان على الدكتوراة الفخرية في التمثيل
منذ 6 دقائق 101
محمد بن راشد يكافئ منقذي قطة بـ 200 ألف درهم
محمد بن راشد يكافئ منقذي قطة بـ 200 ألف درهم
منذ 30 دقيقة 240
أسعار الذهب اليوم السبت
أسعار الذهب اليوم السبت
منذ 38 دقيقة 1204
موعد أول مباراة لرونالدو مع فريقه الجديد
موعد أول مباراة لرونالدو مع فريقه الجديد
منذ 54 دقيقة 1291
وظائف شاغرة بشركة بارنز في جدة
وظائف شاغرة بشركة بارنز في جدة
منذ ساعة 1286
تركي القبلان: "من يتكىء على العكاز الأمريكي لم يعتبر بالتاريخ"
تركي القبلان: "من يتكىء على العكاز الأمريكي لم يعتبر بالتاريخ"
منذ ساعة 10533
الجيش الأمريكي يستهدف قياديا بداعش شرق أفغانستان
الجيش الأمريكي يستهدف قياديا بداعش شرق أفغانستان
منذ ساعة 1415
الكشف عن زمن الحصص الدراسية لمراحل التعليم العام
الكشف عن زمن الحصص الدراسية لمراحل التعليم العام
منذ ساعة 1793
رجل يطعن زوجته وابنته ثم يشنق نفسه في مصر
رجل يطعن زوجته وابنته ثم يشنق نفسه في مصر
منذ ساعتين 519