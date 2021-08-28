وظائف شاغرة بشركة بارنز في جدة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة بارنز للأغذية، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في جدة، شرطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
فيما يلي المسميات الوظيفية وشروط الالتحاق:
1- مدير المحاسبة.
- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة المالية أو ما يعادلها.
- 5 سنوات خبرة في قسم المحاسبة.
- مهارات الكمبيوتر المتقدمة على MS Office وبرامج المحاسبة وقواعد البيانات.
- معرفة مثبتة بمبادئ المحاسبة والممارسات والمعايير والقوانين والأنظمة المتعلقة بمسك الدفاتر والمحاسبة.
التقديم
2- مهندس إنتاج.
- درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية.
- سنتين خبرة في مصانع الأغذية وخطوط الإنتاج.
- مهارات جيدة في استخدام الكمبيوتر في Excel و Word و PowerPoint والبريد الإلكتروني.
التقديم
التقديم