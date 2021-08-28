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تركي القبلان: "من يتكىء على العكاز الأمريكي لم يعتبر بالتاريخ"

منذ ساعة
10533
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تركي القبلان: "من يتكىء على العكاز الأمريكي لم يعتبر بالتاريخ"

نايف السالم (صدى):
اعتبر المحلل السياسي تركي القبلان، أن الدول التي تعتمد على أمريكا، لم تعتبر بما شهده التاريخ من هزائم أمريكية.

وقال القبلان: "من يتكيء على العكاز الأمريكي أراه لم يعتبر بمنطق التاريخ، فأمريكا التي هُزمت في خمسة حروب مصيرية، ابتداءً بمعركة معبر قصرين 1943 مروراً بحرب فيتنام، هي أمريكا التي انسحبت من أفغانستان أغسطس 2021 ".

وأضاف:"الخلل في استراتيجيتها التي تبنيها على فرضيات غير واقعية، تقودها للتخلي عن تحالفاتها".

وعلق القبلان أيضا على خبر متداول بعنوان " مسؤول في الخارجية الأميركية يحذر السعودية من التعامل مع القطاع الدفاعي الروسي كي لا تخضع لعقوبات".

وقال القبلان مستنكرا: "تتميز العلاقات السعودية الأمريكية عبر تاريخها بالتطور المستمر والوصول إلى مستوى التحالف الاستراتيجي، ومع ذلك إذا تعلق الأمر بأمنها القومي فإن شواهد التاريخ تقول الأمور السيادية تقف أمامها السعودية بصلابة،ونتذكر الموقف السعودي من رياح الشرق وطرد السفير الأمريكي ، وقطع البترول73م".

أمريكا
المملكة
افغانستان
طالبان
تركي القبلان

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16898
منذ 58 دقيقة
صدق وإلا خيال .. فيه من يقدر يقول هذا الكلام المحزوم .. ويفكر بطريقة المخزوم

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أحدث التعليقات

مسفر الغامدي
ههههههههههه والدغابيس
اللهو البرى
يمكن لملمة الجرح الدامي.. بأوراق الروا والسبل.. يمكن لتحسين الشكل والقامة حتى تصير شجرة السيسبان
غليس ولد رماح
والتقليل من البشر والاستهزاء أيضا من طبعك الله يهديك
غليس ولد رماح
حسبنا الله ونعم الوكيل على من كان السبب ونفوض أمورنا إلى الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكراً على المعلومات المفيده

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