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فيديو.. خبير تحكيمي: "الهلال حُرم من ركلتي جزاء أمام الباطن"

منذ ساعتين
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فيديو.. خبير تحكيمي: "الهلال حُرم من ركلتي جزاء أمام الباطن"

نواف السالم (صدى):
قال الحكم الدولي السابق سمير محمود عثمان، إن حكم مباراة الهلال والباطن في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حرم الهلال من ركلتي جزاء في اللقاء.

وأوضح الخبير التحكيمي أن موسى ماريجا استحق ركلة جزاء عند الدقيقة الـ54 بعد عرقلته من مدافع الباطن محمد ناجي، مؤكدا أن المدافع لم يقصد ربما عرقلة المهاجم لكنه يُعاقب للإهمال، وقد أبدى دهشته من قرار حكم الفيديو بعدم استدعاء الحكم لرؤية اللقطة.

وأضاف: "اللقطة الثانية عند الدقيقة الـ63 ياسر الشهراني جري وكان يشير مطالبًا بركلة جزاء، وقد أوضحت الإعادة أنه تعرض للإعاقة بواسطة محمد رايحي مدافع الباطن، المدافع لم يقصد هنا أيضًا الإعاقة وقد كانت عفوية وغير متعمدة تمامًا لكنها في النهاية أفقدت لاعب الهلال توازنه وأدت لسقوطه، هنا أيضًا تُحتسب ركلة جزاء".

وكان التعادل السلبي قد خيم على لقاء الهلال أمام الباطن، أمس الجمعة، في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال
دوري المحترفين
الباطن
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
موسى ماريجا
سمير محمود

التعليقات

غليس ولد رماح
غليس ولد رماح عدد التعليقات : 218
منذ 27 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل على من كان السبب ونفوض أمورنا إلى الله

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أحدث التعليقات

مسفر الغامدي
ههههههههههه والدغابيس
اللهو البرى
يمكن لملمة الجرح الدامي.. بأوراق الروا والسبل.. يمكن لتحسين الشكل والقامة حتى تصير شجرة السيسبان
غليس ولد رماح
والتقليل من البشر والاستهزاء أيضا من طبعك الله يهديك
غليس ولد رماح
حسبنا الله ونعم الوكيل على من كان السبب ونفوض أمورنا إلى الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكراً على المعلومات المفيده

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