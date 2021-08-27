جستنيه يعلق على فوز الاتحاد:"ثلاث نقاط تحققت رغم أنف حكم المباراة"

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، على فوز الاتحاد على نظيره الفيصلي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال عدنان جستنيه:"مبروك للاتحاد فوز مستحق وبجدارة مبروك للمدرب الوطني حسن خليفة مبروك لكافة اللاعبين على ثلاثة نقاط تحققت رغم أنف حكم المباراة".
وأوضح:" مهزلة تحكيمية حرم النمور من ركلة جزاء صحيحة ولن أقول ركلتي جزاء وتساهل تساهل واضح امام عينيه مع حالات عنف أدت لخروج العبودي مصاباً واحتسابه وقت ضائع7دقائق"
ومن المقرر أن يواجه الاتحاد فريق أبها يوم السبت الموافق 11 سبتمبر، بينما يواجه الفيصلي نظيره ضمك في اليوم ذاته.