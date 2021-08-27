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جستنيه يعلق على فوز الاتحاد:"ثلاث نقاط تحققت رغم أنف حكم المباراة"

منذ 17 ساعة
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جستنيه يعلق على فوز الاتحاد:"ثلاث نقاط تحققت رغم أنف حكم المباراة"

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، على فوز الاتحاد على نظيره الفيصلي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال عدنان جستنيه:"مبروك للاتحاد فوز مستحق وبجدارة مبروك للمدرب الوطني حسن خليفة مبروك لكافة اللاعبين على ثلاثة نقاط تحققت رغم أنف حكم المباراة".

وأوضح:" مهزلة تحكيمية حرم النمور من ركلة جزاء صحيحة ولن أقول ركلتي جزاء وتساهل تساهل واضح امام عينيه مع حالات عنف أدت لخروج العبودي مصاباً واحتسابه وقت ضائع7دقائق"

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد فريق أبها يوم السبت الموافق 11 سبتمبر، بينما يواجه الفيصلي نظيره ضمك في اليوم ذاته.

 

 

الاتحاد
الفيصلي
عدنان جستنيه
منافسات
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

التعليقات

ظافر الودعاني
ظافر الودعاني عدد التعليقات : 132
منذ 14 ساعة
تصريح مريض و متخلف. اللي عمره ١٢ يستحي من هالكلام.
ابوريتال
ابوريتال عدد التعليقات : 11
منذ 12 ساعة
كلامه صحيح الحكم ظلم الاتحادولم يحتسب؛له ظربة جزاواظحه؛وظووح؛الشمس:اذافيه؛مريض؛فهوا؛انته؛ياظافر
ابوريتال
ابوريتال عدد التعليقات : 27
منذ 12 ساعة
انته اللى مريض ومتخلف يامسترظافر
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16901
منذ 12 ساعة
رغم أنف الإتحاد السعودي ..

رغم أنف الجميع ..

كلام في الصميم

يعني لو صح لفظ " رغم أنف " سينطبق على على الإتحاد الدولي لكرة القدم أيضا
سلوم النصراوي
سلوم النصراوي عدد التعليقات : 26
منذ 11 ساعة
كلام يعكس بيئة الاتحاد البشعة .. الحكم لم يفعل شيء .. المساكين 5 سنوات لم يفوزو على الفيصلي والان أنحلت العقدة !! والان طلعو القهر المكبوت من الفيصلي .. عمومآ فوزهم كان صدفة .. والاتحاد يبقى فريق صغير .. 13 سنة بدون دوري 😂😂
ابوخالد
ابوخالد عدد التعليقات : 7
منذ 11 ساعة
انا اهلاوي ولكن كلام ابو فارس صحيح الحكم لم يحاسب ضربة جزاء للاتحاد ليه التنمر من حقه يدافع عن ناديه التحكيم ظالم في كل المباريات فشل ذريع
ابوفهد
ابوفهد عدد التعليقات : 11
منذ 11 ساعة
سلوم النصراوي الفيصلي انفك عقده لاكن النصر متئ تنفك عقدته منا ههههه ندق خشيمهم دق في أسوأ حالاتنا
سلوم النصراوي
سلوم النصراوي عدد التعليقات : 26
منذ 10 ساعات
ابو فهد .. النصر فاز الموسم الماضي رايح جاي على الفيصلي في الدوري .. وكل سنة نفوز على الفيصلي .. مافي نادي عقدة لنا نهائيآ .. لكن الاتحاد 4 سنوات وهو ياخذ خماسيات من التعاون 😂😂
سلوم النصراوي
سلوم النصراوي عدد التعليقات : 26
منذ 9 ساعات
سبع سنوات من عام 2012 حتى 2019 والنصر ياخذ الاتحاد رايح جاي .. ولا قدرو الاتهاد يفكو العقدة النصراوية الا باستخدام 💊💊 فريق تعبان وعاجز عن مواجهة خصومه .. زي ما قلت الاتحاد فريق صغير مقارنة بالنصر .
الاتحاد المنديالي
الاتحاد المنديالي عدد التعليقات : 1
منذ ساعتين
كلامه صحيح
شاعر جستنيات
شاعر جستنيات عدد التعليقات : 3
منذ ساعتين
فازوا ولا ما فازوا
لا والله باين انهم فازوا
وللمباراه والظروف اجتازوا

وانا جالس لوحدي اشكي
على الجاكيت البني ابكي
يمكن خدوه مني خلسه بلكي
ابو مازن
ابو مازن عدد التعليقات : 113
منذ 48 دقيقة
هذا الحكم فيه حقد للاتحاد وهم كلموا لجنة التحكيم اكثر من مره الا يحكم اي مباراة للعميد ولكن لجنة التحكيم مصره عليه لإرضاء الانديه المتحكمه في رياضتنا
ابو مازن
ابو مازن عدد التعليقات : 113
منذ 47 دقيقة
هذا الحكم فيه حقد للاتحاد وهم كلموا لجنة التحكيم اكثر من مره الا يحكم اي مباراة للعميد ولكن لجنة التحكيم مصره عليه لإرضاء الانديه المتحكمه في رياضتنا

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان مدبر الافلاااك .. لا إله إلا هو سبحانه وتعالى ..
ابو محمد 😎 ✍️
تسلمين اختنا العزيزه .. لست محرومه .. لاهنتِ .. ـــــــــــــــــــــــ .. عندي سؤال يا اخوان ، ألا وهو : من يعرف اسم الثلاث خشبات...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب والله انها عندي ونادر ما استخدمها لأن الريحه 😷😷😷😷😷😷😷😷
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. .. راحوا وكأنهم عصافير راشقهم بقبسون ...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
والله شاطره

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