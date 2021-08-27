نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فيديو.. محامي يكشف ملابسات رد دعوى فتاة تعرضت للابتزاز

منذ 6 ساعات
11897
2
فيديو.. محامي يكشف ملابسات رد دعوى فتاة تعرضت للابتزاز

علي القحطاني (صدى):
على خلفية رد محكمة لدعوى فتاة ضد شاب اتهمته فيها بالابتزاز باستخدام صورها، أوضح المحامي فيصل القرني، آليات الإبلاغ عن الابتزاز.

وقال القرني، إن التسجيلات الشخصية لاثبات حق شخصي تخضع للسلطة التقديرية للقاضي، مضيفا: "التسجيل قرينة وليس دليلًا ثابتًا على المدعى عليه، ويستطيع القاضي أن يحكم بها أو لا يحكم بها بناء على الواقعة والجريمة نفسها".

وأضاف: "إذا تعرضت فتاة للابتزاز، عليها التقدم لمراكز الشرطة بعد ذلك الجهات الرسمية تتخذ الاجراءات ضد المبتز"، مشددا على أهمية أنه بمجرد حدوث الابتزاز على المجني عليه التقدم للجهات المختصة والمحكمة هي التي تحدد ضعف الدليل من عدمه.

وتابع: "إذا حكم القاضي برد الدعوى لعدم كفاية الأدلة لا يعني ذلك بأنها كيدية، ورد الدعوى لا يعني بان المدعى عليه يستطيع رفع دعوة ضد المدعى بأنها كيدية، فالقاضي فقط هو الذي يحكم على المدعي بعقوبة تعزيرية حال رأى أنها دعوى كيدية".

وأشار إلى أن القانون في المملكة كفل حرية الأشخاص، ولسهولة التواصل الاجتماعي وكثرة المواقع شرع المنظم نظام الجرائم المعلوماتية.

وتعود الواقعة عندما تقدم الشاب لخطبة الفتاة من أهلها مرتين، وتم رفضه، وعندما طلب منها الخروج معه، رفضت، مما دفعه لابتزازها عبر تهديدها بإرسال الصور لإخوتها ووالديها ليعرفهم بعلاقتها معه.

المملكة
ابتزاز
محكمة
مواقع التواصل
القانون السعودي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132971
منذ 4 ساعات
يعني شوتوهاا آوت .. لها رب ينتصف لهاا ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82539
منذ 38 دقيقة
الله لايبلانا ولا يبلابنا

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

مسفر الغامدي
ههههههههههه والدغابيس
اللهو البرى
يمكن لملمة الجرح الدامي.. بأوراق الروا والسبل.. يمكن لتحسين الشكل والقامة حتى تصير شجرة السيسبان
غليس ولد رماح
والتقليل من البشر والاستهزاء أيضا من طبعك الله يهديك
غليس ولد رماح
حسبنا الله ونعم الوكيل على من كان السبب ونفوض أمورنا إلى الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكراً على المعلومات المفيده

أخر الأخبار

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
منذ دقيقة 1017
عمرو أديب يستنكر حصول محمد رمضان على الدكتوراة الفخرية في التمثيل
عمرو أديب يستنكر حصول محمد رمضان على الدكتوراة الفخرية في التمثيل
منذ 5 دقائق 93
محمد بن راشد يكافئ منقذي قطة بـ 200 ألف درهم
محمد بن راشد يكافئ منقذي قطة بـ 200 ألف درهم
منذ 29 دقيقة 238
أسعار الذهب اليوم السبت
أسعار الذهب اليوم السبت
منذ 37 دقيقة 1204
موعد أول مباراة لرونالدو مع فريقه الجديد
موعد أول مباراة لرونالدو مع فريقه الجديد
منذ 53 دقيقة 1291
وظائف شاغرة بشركة بارنز في جدة
وظائف شاغرة بشركة بارنز في جدة
منذ ساعة 1285
تركي القبلان: "من يتكىء على العكاز الأمريكي لم يعتبر بالتاريخ"
تركي القبلان: "من يتكىء على العكاز الأمريكي لم يعتبر بالتاريخ"
منذ ساعة 10530
الجيش الأمريكي يستهدف قياديا بداعش شرق أفغانستان
الجيش الأمريكي يستهدف قياديا بداعش شرق أفغانستان
منذ ساعة 1415
الكشف عن زمن الحصص الدراسية لمراحل التعليم العام
الكشف عن زمن الحصص الدراسية لمراحل التعليم العام
منذ ساعة 1793
رجل يطعن زوجته وابنته ثم يشنق نفسه في مصر
رجل يطعن زوجته وابنته ثم يشنق نفسه في مصر
منذ ساعتين 519