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الإطاحة بكويتي أوهم 30 فتاة برغبته في الزواج واستولى على أموالهن

منذ 7 ساعات
1448
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الإطاحة بكويتي أوهم 30 فتاة برغبته في الزواج واستولى على أموالهن

خالد الظفيري (صدى):
توصلت الجهات الأمنية في الكويت إلى رجل أدعى أنه رجل أعمل ويملك شركة وأوهم 30 فتاة برغبته في الزواج منهن واستولى على أموالهن بقيمة 300 ألف دينار.

واستغل المتهم شبكات التواصل الاجتماعي في الإيقاع بضحاياه، فضلا عن أنه تباهى بسيارت فاخرة وفلل يقيم فيها واتضح فيما بعد أنها مملوكة لأصدقاءه.

وجاء القبض عليه بعدما تقدمت عدة فتيات ببلاغ ضده، وأكدت الفتيات أنه أدعى أنه ثري وأوهمن بالحب ورغبته بالزواج منهن، ثم استولى على أموالهن.

وأوضحت إحدى الضحايا أن المتهم تعرف عليها من وسائل التواصل الاجتماعي، ودخل معها في علاقة عاطفية ثم أقنعها بأن تستثمر أموالها من خلال شراء شقة من الشركة التي يملكها.

وأضافت أنه بعد أن دفعت 52 ألف دينار لم يتواصل معاها، وحظرها من مواقع التواصل، مما دفعها إلى الإبلاغ عنه، وبالفعل ألقت أجهزة الأمن القبض عليه، وقررت إحالته إلى السجن المركزي لمدة 10 أيام.

 

الزواج
الكويت
شبكات التواصل الاجتماعي
حبس
أموال

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132971
منذ 7 ساعات
نصاب كبير .. ووقع في شر نصباته ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16898
منذ 7 ساعات
باسكن روبنز 31
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82539
منذ ساعة
اما 30 على عدد أيام الشهر

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أحدث التعليقات

مسفر الغامدي
ههههههههههه والدغابيس
اللهو البرى
يمكن لملمة الجرح الدامي.. بأوراق الروا والسبل.. يمكن لتحسين الشكل والقامة حتى تصير شجرة السيسبان
غليس ولد رماح
والتقليل من البشر والاستهزاء أيضا من طبعك الله يهديك
غليس ولد رماح
حسبنا الله ونعم الوكيل على من كان السبب ونفوض أمورنا إلى الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكراً على المعلومات المفيده

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