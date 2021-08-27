الإطاحة بكويتي أوهم 30 فتاة برغبته في الزواج واستولى على أموالهن

خالد الظفيري (صدى):
توصلت الجهات الأمنية في الكويت إلى رجل أدعى أنه رجل أعمل ويملك شركة وأوهم 30 فتاة برغبته في الزواج منهن واستولى على أموالهن بقيمة 300 ألف دينار.
واستغل المتهم شبكات التواصل الاجتماعي في الإيقاع بضحاياه، فضلا عن أنه تباهى بسيارت فاخرة وفلل يقيم فيها واتضح فيما بعد أنها مملوكة لأصدقاءه.
وجاء القبض عليه بعدما تقدمت عدة فتيات ببلاغ ضده، وأكدت الفتيات أنه أدعى أنه ثري وأوهمن بالحب ورغبته بالزواج منهن، ثم استولى على أموالهن.
وأوضحت إحدى الضحايا أن المتهم تعرف عليها من وسائل التواصل الاجتماعي، ودخل معها في علاقة عاطفية ثم أقنعها بأن تستثمر أموالها من خلال شراء شقة من الشركة التي يملكها.
وأضافت أنه بعد أن دفعت 52 ألف دينار لم يتواصل معاها، وحظرها من مواقع التواصل، مما دفعها إلى الإبلاغ عنه، وبالفعل ألقت أجهزة الأمن القبض عليه، وقررت إحالته إلى السجن المركزي لمدة 10 أيام.