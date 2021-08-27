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ماذا تفعل اذا دخل فلفل بعينك
منذ 12 ساعة
2482
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 132971
منذ 8 ساعات
جزاك الله خير على هاالمعلومات الطيبه .. عسى ماانت للحريج ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عدد التعليقات : 82539
منذ 47 دقيقة
احوووووووه عاد العين حساسه عزالله انه ماحصد خير
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أحدث التعليقات
مسفر الغامدي
ههههههههههه والدغابيس
اللهو البرى
يمكن لملمة الجرح الدامي.. بأوراق الروا والسبل.. يمكن لتحسين الشكل والقامة حتى تصير شجرة السيسبان
غليس ولد رماح
والتقليل من البشر والاستهزاء أيضا من طبعك الله يهديك
غليس ولد رماح
حسبنا الله ونعم الوكيل على من كان السبب ونفوض أمورنا إلى الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكراً على المعلومات المفيده
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