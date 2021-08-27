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بالفيديو .. طبيب : جلسة التربيعة قد تؤدي لتغيير مفصل الركبة

منذ ساعتين
1560
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بالفيديو .. طبيب : جلسة التربيعة قد تؤدي لتغيير مفصل الركبة

عادل الحربي (صدى):
أكد أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني المشارك بجامعة طيبة، محمد الأحمدي، أن جلسة التربيعة لها مخاطرها مع الزمن، وتسبب مشاكل الركبة خاصة لدى كبار السن.

ولفت إلى أن هذه الجلسة شائعة لدى العديد من الناس، مضيفا أن الجلوس لعدة ساعات بهذه الوضعية يؤدي إلى ضغط كبير على الركب، وذلك بحسب ما قاله في "قناة السعودية".

وأضاف أن التربيعة تسبب ضررا في الأربطة وتآكل الغضاريف، وانهاك الركبة إذا جلس الإنسان لمدة ساعات طويلة ولعدة سنوات، وقد يتطور الأمر إلى أن يضطر الإنسان إلى تغيير مفصل الركبة.

ونصح بالجلوس على الكرسي بدلا من التربيعة، مشددًا على ضرورة أن يقف الإنسان ويتحرك لمدة 3 دقائق بعد مرور كل 30 دقيقة من جلوسه على الكرسي.

السعودية
جامعة
جامعة طيبة
فسيولوجيا
محمد الأحمدي
جلسة التربيعة

التعليقات

واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 14102
منذ ساعة
مشكلتنا البلوت ماتظبط اللا والواحد متربع.
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132944
منذ 48 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههه ..

ـــــــــــــــــــــ

.. كلامك صح يادكتور ، منكم نستفيج ، بارك الله فيكم ..

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مسعف صاحب خبرات رغم حداثة عهده
ابو محمد 😎 ✍️
اقفصوا الحرامي وقصوا يده ..
ابو محمد 😎 ✍️
صدقت .. جزاك الله خير يا دكتور ..
د محمد ماجد بخش
إنه الفراغ العقدي !! نقص في الإيمان .. نوع من الجهل وربما الجهالة .. والركض خلف الشبهات والشهوات باعتبار إنها أصبحت من وسائل الكسب...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههه .. ـــــــــــــــــــــ .. كلامك صح يادكتور ، منكم نستفيج ، بارك الله فيكم ..

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