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بالفيديو .. مواطن يحتفل بحصوله على جائزة العامل المثالي مع والدته المريضة

منذ ساعة
1499
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بالفيديو .. مواطن يحتفل بحصوله على جائزة العامل المثالي مع والدته المريضة

علي القحطاني (صدى):
حرص المواطن "بـدر الحميدي" على الاحتفال مع والدته المريض بمناسبة حصوله على جائزة العامل المثالي 2021 بمنظومة إنتاج الجبيل بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

وظهر المواطن وهو يقول لوالدته الراقدة على سرير بأحد المستشفيات حصل على جائزة العامل المثالي، فيما أبدت الأخيرة سعادتها بذلك.

وقدم "الحميدي" شكره للمؤسسة وكافة العاملين بها، متمنيًا الشفاء العاجل لوالدته، فيما تفاعل وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي، مع المقطع.

وأشاد الوزير بما فعله المواطن مع والدته، مقدما له التهاني بمناسبة فوزه بالجائزة، متمنيًا له التوفيق في عمله.

الجبيل
المياه المالحة
بـدر الحميدي
جائزة العامل المثالي 2021
مؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132944
منذ 50 دقيقة
الله يشفي امك ويعافيها مما فيها .. آمين ..

.. وانت تستاهل التكريم ..

.. هذا فضل من الله لرعايتك لأمك ومحافظتك على مواعيد عملك والقيام بما أوكل لك من عمل بكل جد واحتهاد .. تستاهل ..

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مسعف صاحب خبرات رغم حداثة عهده
ابو محمد 😎 ✍️
اقفصوا الحرامي وقصوا يده ..
ابو محمد 😎 ✍️
صدقت .. جزاك الله خير يا دكتور ..
د محمد ماجد بخش
إنه الفراغ العقدي !! نقص في الإيمان .. نوع من الجهل وربما الجهالة .. والركض خلف الشبهات والشهوات باعتبار إنها أصبحت من وسائل الكسب...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههه .. ـــــــــــــــــــــ .. كلامك صح يادكتور ، منكم نستفيج ، بارك الله فيكم ..

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