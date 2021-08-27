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مواطنة تنتقد طلبات بعض الشباب في الزواج
منذ 4 ساعات
1639
2
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التعليقات
كوووووك
عدد التعليقات : 6
منذ ساعة
هههههههههه مت
جاسم
عدد التعليقات : 221
منذ ساعة
اهل الاحساء عليهم طلعات
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
مسعف صاحب خبرات رغم حداثة عهده
ابو محمد 😎 ✍️
اقفصوا الحرامي وقصوا يده ..
ابو محمد 😎 ✍️
صدقت .. جزاك الله خير يا دكتور ..
د محمد ماجد بخش
إنه الفراغ العقدي !! نقص في الإيمان .. نوع من الجهل وربما الجهالة .. والركض خلف الشبهات والشهوات باعتبار إنها أصبحت من وسائل الكسب...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههه .. ـــــــــــــــــــــ .. كلامك صح يادكتور ، منكم نستفيج ، بارك الله فيكم ..
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