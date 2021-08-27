بالفيديو .. "المواصفات" توضح مصير السيارات المستوردة الغير مطابقة للمواصفات

الرياض (صدى):
أكد مدير فحص السيارات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة،مازن الدغيم، أنه لا يسمح بدخول السيارات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس إلى المملكة.
وأضاف أنه في حال وجود سيارات غير مطابقة للمواصفات يتم إرجاعها وإبلاغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بنتيجة الفحص لاتخاذ الإجراء المناسب للسيارة، وفي الغالب يتم إرجاعها بإعادة تصديرها لوطنها الأصلي.
ولفت إلى أن متطلبات السلامة الإلزامية المضافة في 2018 فما فوق نصت توافر أنظمة كثيرة متعلقة بالسلامة بالسيارة، ،وذلك بحسب ما قاله في قناة "الإخبارية".
وأضاف أن متطلبات السلامة شملت نظام مراقبة ربط الإطارات، والوسائد الهوائية الأمامية، والتوقف الذكي.