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بالفيديو .. "المواصفات" توضح مصير السيارات المستوردة الغير مطابقة للمواصفات

منذ 12 ساعة
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بالفيديو .. "المواصفات" توضح مصير السيارات المستوردة الغير مطابقة للمواصفات

الرياض (صدى):
أكد مدير فحص السيارات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة،مازن الدغيم، أنه لا يسمح بدخول السيارات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس إلى المملكة.

وأضاف أنه في حال وجود سيارات غير مطابقة للمواصفات يتم إرجاعها وإبلاغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بنتيجة الفحص لاتخاذ الإجراء المناسب للسيارة، وفي الغالب يتم إرجاعها بإعادة تصديرها لوطنها الأصلي.

ولفت إلى أن متطلبات السلامة الإلزامية المضافة في 2018 فما فوق نصت توافر أنظمة كثيرة متعلقة بالسلامة بالسيارة، ،وذلك بحسب ما قاله في قناة "الإخبارية".

وأضاف أن متطلبات السلامة شملت نظام مراقبة ربط الإطارات، والوسائد الهوائية الأمامية، والتوقف الذكي.

سيارات
سيارة
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس
إطارات
مواصفات
وسائد هوائية

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82539
منذ 54 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

اللهو البرى
يمكن لملمة الجرح الدامي.. بأوراق الروا والسبل.. يمكن لتحسين الشكل والقامة حتى تصير شجرة السيسبان
غليس ولد رماح
والتقليل من البشر والاستهزاء أيضا من طبعك الله يهديك
غليس ولد رماح
حسبنا الله ونعم الوكيل على من كان السبب ونفوض أمورنا إلى الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكراً على المعلومات المفيده
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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