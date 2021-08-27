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طالب ينقذ حياة مُسن تعرض للدهس في مكة (فيديو)

منذ 3 ساعات
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طالب ينقذ حياة مُسن تعرض للدهس في مكة (فيديو)

مكة المكرمة (صدى):
تمكن طالب طب من إنقاذ حياة مواطن في العقد الثامن من العمر بعد تعرضه لحالة دهس في مكة المكرمة.

وذكر فيصل الغامدي أن أثناء ذهابه لمركز اللقاحات المضادة لكورونا وجد تجمهر عدد كبير من الناس، فنزل من سيارته وعلم أن هناك مسن في العقد الثامن العمر تعرض لدهس، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأضاف أنه يمتلك خبرة في التعامل مع الحالات الطارئة لذلك اتجه نحو المسن من أجل إسعافه، ووجد أن الرجل اليمنى للمسن كانت مكسورة تماما، فحاول إيقاف النزييف دون أن يفقد الوعي.

وأضاف أنه ساعد المسن إلى أن جاءت سيارة الإسعاف ونقلته إلى المستشفى، فيما توجه هو إلى مركز اللقاحات.

 

مكة
مكة المكرمة
مستشفى
طالب
طب
كسور

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16873
منذ 41 دقيقة
مسعف صاحب خبرات رغم حداثة عهده

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مسعف صاحب خبرات رغم حداثة عهده
ابو محمد 😎 ✍️
اقفصوا الحرامي وقصوا يده ..
ابو محمد 😎 ✍️
صدقت .. جزاك الله خير يا دكتور ..
د محمد ماجد بخش
إنه الفراغ العقدي !! نقص في الإيمان .. نوع من الجهل وربما الجهالة .. والركض خلف الشبهات والشهوات باعتبار إنها أصبحت من وسائل الكسب...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههه .. ـــــــــــــــــــــ .. كلامك صح يادكتور ، منكم نستفيج ، بارك الله فيكم ..

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