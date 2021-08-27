بالفيديو .. سيارات يمنع استيرادها إلى المملكة وحيل شائعة تستخدم لإدخالها

الرياض (صدى):
حددت الجهات المعنية في المملكة السيارات التي يمنع استيرادها، ومنها سيارات السالفج، والمركبات المستعملة التي تعرضت لأضرار خطيرة.
كما يمنع استيراد السيارات المستخدمة لأغراض السلطات الأمنية،والتاكسي أو الأجرة، والمركبات التي تعرضت لحوادث غرق أو تصادم أو حوادث انقلاب، وذلك بحسب قناة "الإخبارية".
وشملت السيارات الممنوع استيرادها تلك التي تكون معدلة المقود، او تستخدم وقود غير ملائم لنوع الوقود المستخدم محليًا.
وتمثلت أبرز الحيل المستخدمة في السيارات المستعملة من أجل إدخالها فصل الإضاءة التحذيرية الموجودة في لوحة العداد، واستخدام مواد خاصة لإخفاء عيوب الطلاء.
كما شملت الحيل تبديل أرقام وحروف هيكل السيارة، ووضع قطعة معدنية بين المحاور والهيكل لضبط توازن السيارة، والتلاعب بعداد الكيلومترات.