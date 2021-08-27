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بالفيديو .. سيارات يمنع استيرادها إلى المملكة وحيل شائعة تستخدم لإدخالها

منذ 13 ساعة
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بالفيديو .. سيارات يمنع استيرادها إلى المملكة وحيل شائعة تستخدم لإدخالها

الرياض (صدى):
حددت الجهات المعنية في المملكة السيارات التي يمنع استيرادها، ومنها سيارات السالفج، والمركبات المستعملة التي تعرضت لأضرار خطيرة.

كما يمنع استيراد السيارات المستخدمة لأغراض السلطات الأمنية،والتاكسي أو الأجرة، والمركبات التي تعرضت لحوادث غرق أو تصادم أو حوادث انقلاب، وذلك بحسب قناة "الإخبارية".

وشملت السيارات الممنوع استيرادها تلك التي تكون معدلة المقود، او تستخدم وقود غير ملائم لنوع الوقود المستخدم محليًا.

وتمثلت أبرز الحيل المستخدمة في السيارات المستعملة من أجل إدخالها فصل الإضاءة التحذيرية الموجودة في لوحة العداد، واستخدام مواد خاصة لإخفاء عيوب الطلاء.

كما شملت الحيل تبديل أرقام وحروف هيكل السيارة، ووضع قطعة معدنية بين المحاور والهيكل لضبط توازن السيارة، والتلاعب بعداد الكيلومترات.

سيارات
حوادث
انقلاب
وقود
سيارات مستعملة
المقود

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132971
منذ 13 ساعة
تماام ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52765
منذ 3 ساعات
اوكي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82539
منذ 39 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

اللهو البرى
يمكن لملمة الجرح الدامي.. بأوراق الروا والسبل.. يمكن لتحسين الشكل والقامة حتى تصير شجرة السيسبان
غليس ولد رماح
والتقليل من البشر والاستهزاء أيضا من طبعك الله يهديك
غليس ولد رماح
حسبنا الله ونعم الوكيل على من كان السبب ونفوض أمورنا إلى الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكراً على المعلومات المفيده
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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