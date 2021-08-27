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​أحمد العنزي يعلن انفصاله عن سارة الكندري

منذ 4 ساعات
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​أحمد العنزي يعلن انفصاله عن سارة الكندري

خالد الظفيري (صدى):
أعلن مشهور مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي، ​أحمد العنزي، انفصاله عن زوجته الفاشنيستا سارة الكندري.

ووصف الطلاق بأنه يعد لحظة من أصعب اللّحظات التي تجمع العديد من المشاعر، وتكون لحظة إنطلاق وتحرّر ولحظة كسر وألم في نفس الوقت.

 

وأرجع صعوبة هذه اللحظات إلى وجود إحساس لدى الطرفين بفشل الحياة الزوجيّة والإجتماعي والمكر والخديعة من الطرف الآخر أي شريك الحياة، وبها ينكسر الرباط المقدّس الذي ذكره الله.

 

يذكر أن إعلان الطلاق جاء بعد ظهور الثنائي مع ابنتهما في حديث مصوّر مع المتابعين في الشهر الحالي، حيث كشفت الأخيرة "قدوم فتيات كثيرات إلى شاليه والدها" لكن الثنائي تعاملا مع الحديث بسخرية.

 

طلاق
شاليه
سارة الكندري
أحمد العنزي
مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132944
منذ 3 ساعات
باالشيطان الرجيم ..
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3848
منذ ساعتين
ايو الله بالشيطان اللي يطير بهم
السيف
السيف عدد التعليقات : 274
منذ ساعة
والله الحمدالله بس

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مسعف صاحب خبرات رغم حداثة عهده
ابو محمد 😎 ✍️
اقفصوا الحرامي وقصوا يده ..
ابو محمد 😎 ✍️
صدقت .. جزاك الله خير يا دكتور ..
د محمد ماجد بخش
إنه الفراغ العقدي !! نقص في الإيمان .. نوع من الجهل وربما الجهالة .. والركض خلف الشبهات والشهوات باعتبار إنها أصبحت من وسائل الكسب...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههه .. ـــــــــــــــــــــ .. كلامك صح يادكتور ، منكم نستفيج ، بارك الله فيكم ..

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