​أحمد العنزي يعلن انفصاله عن سارة الكندري

خالد الظفيري (صدى):
أعلن مشهور مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي، أحمد العنزي، انفصاله عن زوجته الفاشنيستا سارة الكندري.
ووصف الطلاق بأنه يعد لحظة من أصعب اللّحظات التي تجمع العديد من المشاعر، وتكون لحظة إنطلاق وتحرّر ولحظة كسر وألم في نفس الوقت.
وأرجع صعوبة هذه اللحظات إلى وجود إحساس لدى الطرفين بفشل الحياة الزوجيّة والإجتماعي والمكر والخديعة من الطرف الآخر أي شريك الحياة، وبها ينكسر الرباط المقدّس الذي ذكره الله.
يذكر أن إعلان الطلاق جاء بعد ظهور الثنائي مع ابنتهما في حديث مصوّر مع المتابعين في الشهر الحالي، حيث كشفت الأخيرة "قدوم فتيات كثيرات إلى شاليه والدها" لكن الثنائي تعاملا مع الحديث بسخرية.