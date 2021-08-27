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الوليد بن طلال: مارست نشاطات سياحية ورياضية في 153 دولة لكن نيوم الأجمل

منذ 5 ساعات
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الوليد بن طلال: مارست نشاطات سياحية ورياضية في 153 دولة لكن نيوم الأجمل

علي القحطاني (صدى):
أكد الأمير الوليد بن طلال إنه مارس العديد من النشاطات السياحية والرياضية في 153 دولة بـ6 قارات ولكن ممارسته لها في "نيوم" كانت الأجمل.

ونشر الوليد بن طلال مقطع فيديو على حسابه بموقع "تويتر" أوضح من خلاله أنه مارس 40 رياضة مختلفة في العديد من الدول العربية والغربية تنوعت بين السباحة، والتزلج، والمشي، ولعب الكرة الطائرة والكرة الشاطئية، وغيرها.

وأضاف أن ممارسته لهذه الرياضات في نيوم كانت الأجمل، حيث مارس فيها السباحة، وكرة الطائرة الشاطئية، والتزلج المائي، وكرة اليد الشاطئية، بالإضافة لرياضة المشي الوعر في الجبال، والغوص، والهرولة، وركوب الدراجة الهوائية.

المملكة
الوليد بن طلال
نيوم
نشاطات سياحية ورياضية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132944
منذ 3 ساعات
صح هواا بلادي ما مثله هواا وتصاريس بلااادي مامثلها تضاريس ..

.. لو دريت خاويتك هنااك ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16873
منذ 3 ساعات
نيوم مدينة السعادة : صاحبة السعادة .. والفخامة .والسمو
مداوي
مداوي عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
عشان مافي غيرها الان..ممنوع السفر

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مسعف صاحب خبرات رغم حداثة عهده
ابو محمد 😎 ✍️
اقفصوا الحرامي وقصوا يده ..
ابو محمد 😎 ✍️
صدقت .. جزاك الله خير يا دكتور ..
د محمد ماجد بخش
إنه الفراغ العقدي !! نقص في الإيمان .. نوع من الجهل وربما الجهالة .. والركض خلف الشبهات والشهوات باعتبار إنها أصبحت من وسائل الكسب...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههه .. ـــــــــــــــــــــ .. كلامك صح يادكتور ، منكم نستفيج ، بارك الله فيكم ..

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