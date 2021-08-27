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بالفيديو.. الدكتورة خلود تكشف عن خضوعها لعملية في منطقة حساسة

منذ 6 ساعات
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بالفيديو.. الدكتورة خلود تكشف عن خضوعها لعملية في منطقة حساسة

خالد الظفيري (صدى):
نشرت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحدّثت فيه عن العملية الجراحية التي خضعت لها أخيراً من دون الكشف عن طبيعتها.

وأكدت الدكتورة خلود إنها أجرت عملية تجميلية، لكنها تخجل من الإفصاح أكثر حول طبيعتها، رغم أن نساء كثيرات خضعن لها ويتحدثن عنها علناً بشكل عادي.

وفي وقت سابق، شاركت خلود متابعيها صورة جمعتها مع عائلتها، وبدت فيها على سرير المستشفى، بعد خضوعها لجراحة دقيقة، وعلقت على الصورة قائلة: "أطمنكم اليوم أفضل... الألم فظيع والعملية استغرقت أكثر من 8 ساعات، وايد تعبت بس لما شفت عيالي حواليني خف الألم... مشكورين وايد على السؤال".

فيما لم تكشف نجمة الـ"سوشيال ميديا" الخليجيّة المزيد من التفاصيل حول العمل الجراحي الذي خضعت له أو حالتها الصحية.

الكويت
عملية
منطقة حساسة
الدكتورة خلود
عملية تجميلية

التعليقات

زائر
زائر عدد التعليقات : 980
منذ 6 ساعات
قصدها نفخ العدة علشان بعلها ..
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3848
منذ 5 ساعات
كنها حابة تقول عن المكان😉 .. عموما واصح انها تفخت الهناة 😂🏃
**""'سهم'""**😊
**""'سهم'""**😊 عدد التعليقات : 5493
منذ 3 ساعات
وين يعني ... اسفل الوادي 😁
لللل
لللل عدد التعليقات : 2
منذ 3 ساعات
سلامة المنطقه الحساسه
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16873
منذ ساعتين
منطقة الشرق الأوسط
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2442
منذ ساعة
لازال التافهين يتصدرون صدر المجلس باخبارهم التافهه ونوعيات اخبار قذره -- والهدف عدد القطيع اقصد المتابعين
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16873
منذ 48 دقيقة
إنه الفراغ العقدي !! نقص في الإيمان .. نوع من الجهل وربما الجهالة .. والركض خلف الشبهات والشهوات باعتبار إنها أصبحت من وسائل الكسب المتاح

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مسعف صاحب خبرات رغم حداثة عهده
ابو محمد 😎 ✍️
اقفصوا الحرامي وقصوا يده ..
ابو محمد 😎 ✍️
صدقت .. جزاك الله خير يا دكتور ..
د محمد ماجد بخش
إنه الفراغ العقدي !! نقص في الإيمان .. نوع من الجهل وربما الجهالة .. والركض خلف الشبهات والشهوات باعتبار إنها أصبحت من وسائل الكسب...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههه .. ـــــــــــــــــــــ .. كلامك صح يادكتور ، منكم نستفيج ، بارك الله فيكم ..

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