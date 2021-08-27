بالفيديو.. الدكتورة خلود تكشف عن خضوعها لعملية في منطقة حساسة

خالد الظفيري (صدى):
نشرت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحدّثت فيه عن العملية الجراحية التي خضعت لها أخيراً من دون الكشف عن طبيعتها.
وأكدت الدكتورة خلود إنها أجرت عملية تجميلية، لكنها تخجل من الإفصاح أكثر حول طبيعتها، رغم أن نساء كثيرات خضعن لها ويتحدثن عنها علناً بشكل عادي.
وفي وقت سابق، شاركت خلود متابعيها صورة جمعتها مع عائلتها، وبدت فيها على سرير المستشفى، بعد خضوعها لجراحة دقيقة، وعلقت على الصورة قائلة: "أطمنكم اليوم أفضل... الألم فظيع والعملية استغرقت أكثر من 8 ساعات، وايد تعبت بس لما شفت عيالي حواليني خف الألم... مشكورين وايد على السؤال".
فيما لم تكشف نجمة الـ"سوشيال ميديا" الخليجيّة المزيد من التفاصيل حول العمل الجراحي الذي خضعت له أو حالتها الصحية.