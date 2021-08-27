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بالفيديو.. إحباط 6 محاولات لتهريب أكثر من 1.1 مليون حبة كبتاجون بمنفذ الحديثة

منذ يوم
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بالفيديو.. إحباط 6 محاولات لتهريب أكثر من 1.1 مليون حبة كبتاجون بمنفذ الحديثة

الرياض (صدى):
تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط 6 محاولات لتهريب أكثر من 1.1 مليون حبة من حبوب الكبتاجون بمنفذ الحديثة، عُثر عليها مُخبأة ضمن إرساليات وردت إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة، أنه عُثر على تلك الكميات من حبوب الكبتاجون مخبأة بطرق فنية مختلفة، لكنها اصطدمت بكفاءة منسوبي الهيئة في المنفذ وخبرتهم في التعامل مع مثل هذه الحالات.

وأضافت أنه في المحاولة الأولى التي تم إحباطها عُثر على (145,340) حبة كبتاجون مخبأة داخل أنبوبة العادم (الشكمان) الخاص بإحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ، وذلك بعد أن تم عزله بمادة العزل الحراري.

كما قاد الحضور الذهني لمنسوبي الهيئة لإحباط المحاولة الثانية التي كانت عبارة عن إرسالية "دبس رمان" أخفى بداخلها المهرب (73,988) حبة كبتاجون وذلك في مخبأ جرى إعداده لغرض التهريب أسفل جهاز التبريد الخاص بالشاحنة التي تحمل الإرسالية.

وفي المحاولة الثالثة تمكّن منسوبي الهيئة في المنفذ من إحباط (95,950) حبة كبتاجون، كانت مُخبأةً داخل بطاريات شاحنة وذلك بعد تفريغها من أجزائها الميكانيكية، وتعبئتها بالحبوب بطريقة فنية.

وأضافت الهيئة أن المنفذ الجمركي تمكّن أيضًا من إحباط محاولة تهريب رابعة وذلك بعد العثور على (450,867) حبة كبتاجون مخبأة داخل ثلاثة صناديق تم تصنيعها لغرض التهريب أسفل جهاز تبريد إحدى الشاحنات القادمة.

وتابعت الهيئة أنه في المحاولة الخامسة التي تم إحباطها فقد كانت عبر إرسالية "حجر رخام" أخفى فيها المهرب (188,370) حبة كبتاجون بعد أن قام بتجويف طبليات الأخشاب الحاملة لأحجار الرخام خصيصًا لغرض التهريب. وفي المحاولة السادسة جرى إخفاء (217,340) حبة كبتاجون في الإطار الاحتياطي للشاحنة.

وأوضحت الهيئة أنه بعد إتمام عمليات الضبط وبالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات تم بفضل الله إلقاء القبض على 4 أشخاص من مستقبلي تلك الكميات داخل المملكة.

تهريب
منفذ الحديثة
الزكاة والضريبة والجمارك
كابتاجون

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52765
منذ 9 ساعات
تم بفضل الله إلقاء القبض على 4 أشخاص من مستقبلي تلك الكميات داخل المملكة. هذا اهم من المخدرات نفسها . عندما يتم على اصحاب المخدرات داخل الوطن سيبداء العد التنازلي لارسال المخدرات
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133006
منذ 3 ساعات
قواكم الله ونصركم على كل خبيث فاسد مفسد ..
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 254
منذ ساعة
الله يقويكم
أبوخالد إبن سمومة
أبوخالد إبن سمومة عدد التعليقات : 14115
منذ ساعة
على القوة،ياالعيون الساهرة..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان مدبر الافلاااك .. لا إله إلا هو سبحانه وتعالى ..
ابو محمد 😎 ✍️
تسلمين اختنا العزيزه .. لست محرومه .. لاهنتِ .. ـــــــــــــــــــــــ .. عندي سؤال يا اخوان ، ألا وهو : من يعرف اسم الثلاث خشبات...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب والله انها عندي ونادر ما استخدمها لأن الريحه 😷😷😷😷😷😷😷😷
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. .. راحوا وكأنهم عصافير راشقهم بقبسون ...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
والله شاطره

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