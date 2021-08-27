الاتحاد يحسم مستقبل المولد مع الفريق غداً

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر بأن إدارة نادي الاتحاد ستجتمع مع اللاعب فهد المولد، غداً السبت، للنظر في طلبه الرحيل عن النادي؛ بسبب الضغوط الجماهيرية التي يتعرض لها.
وأوضحت المصادر أن رئيس الاتحاد، أنمار الحائلي، والرئيس التنفيذي لفريق كرة القدم، حامد البلوي، رفضا رحيل المولد، خاصةً وأنه إحدى الركائز الأساسية في الفريق، بحسب "الاقتصادية".
وأضاف مصدر مقرب من اللاعب إلى أنه أبلغ الإدارة أنه لم يعد قادراً على تحمل كل هذه الضغوط، في إشارة للانتقادات الجماهيرية التي تعرض لها عقب إهداره ركلة جزاء في نهائي البطولة العربية تسببت في خسارة الاتحاد اللقب، مبينا أن النادي سيحسم مستقبل اللاعب مع الفريق في اجتماع الغد.