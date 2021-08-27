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الاتحاد يحسم مستقبل المولد مع الفريق غداً

منذ يوم
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الاتحاد يحسم مستقبل المولد مع الفريق غداً

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر بأن إدارة نادي الاتحاد ستجتمع مع اللاعب فهد المولد، غداً السبت، للنظر في طلبه الرحيل عن النادي؛ بسبب الضغوط الجماهيرية التي يتعرض لها.

وأوضحت المصادر أن رئيس الاتحاد، أنمار الحائلي، والرئيس التنفيذي لفريق كرة القدم، حامد البلوي، رفضا رحيل المولد، خاصةً وأنه إحدى الركائز الأساسية في الفريق، بحسب "الاقتصادية".

وأضاف مصدر مقرب من اللاعب إلى أنه أبلغ الإدارة أنه لم يعد قادراً على تحمل كل هذه الضغوط، في إشارة للانتقادات الجماهيرية التي تعرض لها عقب إهداره ركلة جزاء في نهائي البطولة العربية تسببت في خسارة الاتحاد اللقب، مبينا أن النادي سيحسم مستقبل اللاعب مع الفريق في اجتماع الغد.

نادي الاتحاد
فهد المولد
البطولة العربية
المولد

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16958
منذ يوم
بيمددوا لك .. لأنك ملح الإتحاد
ابومحمد
ابومحمد عدد التعليقات : 5
منذ 5 ساعات
خلوه يمشي ماعنده شي يعطيه
ابومشعل
ابومشعل عدد التعليقات : 1
منذ 3 ساعات
المولد لاعب قدير لاكن قد يخالفه الحض مثل بقية اللاعبين
أبو أمجد
أبو أمجد عدد التعليقات : 32
منذ 39 دقيقة
فعلا يحتاج تغيير فريق غير الاتحاد عشان يقدر يستعيد ثقته بنفسه ويرجع فهد المولد سابقآ وباحدث تقنيات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
منقولا غتيت .. يعني سئيل و غليظ و تقيل دم و ما بينطاء هيدي بالشامي
ابو محمد 😎 ✍️
أهاااهـ .. اجل ساوند ستورم ...قل لي...إيه قل لي... !!!!؟ ... ياخوفي من ستورم لا تبقي ولا تذر كـ ستورم عاد الأولى ...
ع. س. ع
هدف صحيح 100 /100 والحكم زرف بلنتي لضمك ضد الأهلي
د محمد ماجد بخش
تبغى تعرف السر .. من التواجد قبل المدير في العمل .. تراه بسيط يا مال الهزيمة ٦٧
د محمد ماجد بخش
ترى ما عاد نحتاج هيئة ترفيه .. ما شاء الله عنه مرفهين على قفا من يشيل

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