سبب الشعور بالنعاس بعد تناول الأرز

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعاني البعض من الشعور بالتعب والنعاس وعدم القدرة على التركيز بعد تناول الأرز ، حيث يعتبر غذاءا أساسيًا للعديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم
وقالت أخصائية التغذية بوجا مخيجا كيف تعمل عملية الهضم في الجسم عندما يتعلق الأمر باستيعاب الكربوهيدرات، مشيرة إلى أن الكربوهيدرات تتحول إلى الجلوكوز الذين يتطلب الأنسولين.
وأضافت "مع زيادة تدفق الأنسولين ، فإنه يحفز الحمض الدهني الأساسي التربتوفان ، الذي يتسبب في زيادة الميلاتونين والسيروتونين وهي الهرمونات المهدئة التي تسبب النعاس",مؤكدة أن هذه استجابة طبيعية للغاية حتى يتمكن الجسم من إبطاء كل ما يفعله والتركيز على الهضم.
وأشارت إلى طريقتين بسيطتين للتغلب على الركود بعد الظهر وهما يجب ألا تكون كمية الوجبة كبيرة جدًا، و كبر الوجبة ، كلما زاد الجهد المزيد من التعب يعني المزيد من النعاس.