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سبب الشعور بالنعاس بعد تناول الأرز

منذ 17 ساعة
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سبب الشعور بالنعاس بعد تناول الأرز

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعاني البعض من الشعور بالتعب والنعاس وعدم القدرة على التركيز بعد تناول الأرز ، حيث يعتبر غذاءا أساسيًا للعديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم

وقالت أخصائية التغذية بوجا مخيجا كيف تعمل عملية الهضم في الجسم عندما يتعلق الأمر باستيعاب الكربوهيدرات، مشيرة إلى أن الكربوهيدرات تتحول إلى الجلوكوز الذين يتطلب الأنسولين.

وأضافت "مع زيادة تدفق الأنسولين ، فإنه يحفز الحمض الدهني الأساسي التربتوفان ، الذي يتسبب في زيادة الميلاتونين والسيروتونين وهي الهرمونات المهدئة التي تسبب النعاس",مؤكدة أن هذه استجابة طبيعية للغاية حتى يتمكن الجسم من إبطاء كل ما يفعله والتركيز على الهضم.

وأشارت إلى طريقتين بسيطتين للتغلب على الركود بعد الظهر وهما يجب ألا تكون كمية الوجبة كبيرة جدًا، و كبر الوجبة ، كلما زاد الجهد المزيد من التعب يعني المزيد من النعاس.

الأنسولين
الأرز
النعاس
الكربوهيدرات

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132971
منذ 17 ساعة
معلومات طيبه ...
جنوبيه قحطانيه❣
جنوبيه قحطانيه❣ عدد التعليقات : 16290
منذ 10 ساعات
طبيعي بيجثم ع الكروش🙈😜😊😂
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82539
منذ 58 دقيقة
هههههههههههههههههههههههه اول مره تحصل لي الأسبوع الماضي وأخذت لي ساعتين نومه المقطع وصحيت مفجوعه ومستغربه لحد الان آثاري السالفه كذا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82539
منذ 57 دقيقة
على كذا إلى ما يجيه النوم يردغ ملئ بطنه

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اللهو البرى
يمكن لملمة الجرح الدامي.. بأوراق الروا والسبل.. يمكن لتحسين الشكل والقامة حتى تصير شجرة السيسبان
غليس ولد رماح
والتقليل من البشر والاستهزاء أيضا من طبعك الله يهديك
غليس ولد رماح
حسبنا الله ونعم الوكيل على من كان السبب ونفوض أمورنا إلى الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكراً على المعلومات المفيده
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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