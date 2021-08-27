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بلدية وسط الدمام تشارك أطفال جمعية سند الخيرية بفعاليات ترفيهية

منذ 19 ساعة
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بلدية وسط الدمام تشارك أطفال جمعية سند الخيرية بفعاليات ترفيهية

سعيد العجل (صدى):
استضافت بلدية وسط الدمام بالتعاون مع مجمع دارين مول أمس الخميس، أبطال وأطفال جمعية سند الخيرية ضمن مبادرة "بسمتهم أملنا " وذلك للاستمتاع والترفيه وإدخال الفرح في قلوب الأطفال، من خلال إقامة فعاليات احتوت على عدد من الأركان مثل ركن التلوين وركن التلوين على الوجه وعددًا من الأنشطة الترفيهية.

وبدأت المبادرة باستقبال أطفال ومنسوبات الجمعية من قبل رئيس البلدية المهندس عبد الله بن سند الشمري، وعدد من منسوبي ومنسوبات البلدية وتوزيعهم على الأركان التطوعية والمشاركة معهم.

وقال الشمري بأن استضافة أطفال الجمعية يشكل مدعاة فخر وسرور لنا، مشيرًا بأنها مسؤولية اجتماعية تحمل بعدًا إنسانيًا، مشيرا الى أن البلدية تضع ضمن أولياتها دعم البرامج والمبادرات المجتمعية التي تنفذها الجمعيات الخيرية.

وفي ختام الفعالية تم تقديم الهدايا التذكارية للأطفال في أجواء مليئة بالفرح والسرور.

 

التعليقات

منوة العبدالله
منوة العبدالله عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
جهود بلدية وسط الدمام الواضحة والمبذولة في مبادرات الخير والنهوض باالوطن لا تُنسى، وعلى رأسهم القائد الفذ المهندس / عبدالله الشمري … فلهم وافر الشكر والتقدير

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مسعف صاحب خبرات رغم حداثة عهده
ابو محمد 😎 ✍️
اقفصوا الحرامي وقصوا يده ..
ابو محمد 😎 ✍️
صدقت .. جزاك الله خير يا دكتور ..
د محمد ماجد بخش
إنه الفراغ العقدي !! نقص في الإيمان .. نوع من الجهل وربما الجهالة .. والركض خلف الشبهات والشهوات باعتبار إنها أصبحت من وسائل الكسب...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههه .. ـــــــــــــــــــــ .. كلامك صح يادكتور ، منكم نستفيج ، بارك الله فيكم ..

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