مها المصري ترد على منتقدي صورها:" إنتوا أحرار"

دمشق (صدى):
ردت الممثلة السورية مها المصري على منتقدي صورها المتداولة مؤخرا، والتي أظهرت تشوها في ملامح وجهها، وأكدت عبر حسابها على "إنستغرام" بأنها هي من نشرت الصور عن قناعة تامة.
وقالت مها المصري : "حابة وجه رسالة لكل الناس اللي علقت على صوري تعليقات سلبية، الصور هي أنا نزلتها، وأنا مقتنعة فيها، وأنا عاجبتني، إذا إنتوا ما عجبتكم أحرار".
وأضافت: "شكرًا للناس اللي بتحبني، واللي هي حكت عني، لأنه أنا عنجد ما بحب رد وما بحبّ إحكي، بتشكركن، شكرًا للصحافة والإعلام اللي تواصلوا معي"، مشيرة إلى أنها من الممكن أن تتقبل النقد الموجه على أدائها في الأعمال الدرامية، لكنها لا يمكن أن تتقبل النقد الخاص حول مظهرها وشكلها.
وكانت الفنانة السورية مها المصري، قد أصدرت حديث الجمهور خلال الساعات الماضية، بعد تداول صور جديدة لها من رحلتها الأخيرة إلى تركيا، ظهرت فيها بوجه وصفه المعلقون بـ"المشوّه".