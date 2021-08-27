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مها المصري ترد على منتقدي صورها:" إنتوا أحرار"

منذ يوم
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مها المصري ترد على منتقدي صورها:" إنتوا أحرار"

دمشق (صدى):
ردت الممثلة السورية مها المصري على منتقدي صورها المتداولة مؤخرا، والتي أظهرت تشوها في ملامح وجهها، وأكدت عبر حسابها على "إنستغرام" بأنها هي من نشرت الصور عن قناعة تامة.

وقالت مها المصري : "حابة وجه رسالة لكل الناس اللي علقت على صوري تعليقات سلبية، الصور هي أنا نزلتها، وأنا مقتنعة فيها، وأنا عاجبتني، إذا إنتوا ما عجبتكم أحرار".

وأضافت: "شكرًا للناس اللي بتحبني، واللي هي حكت عني، لأنه أنا عنجد ما بحب رد وما بحبّ إحكي، بتشكركن، شكرًا للصحافة والإعلام اللي تواصلوا معي"، مشيرة إلى أنها من الممكن أن تتقبل النقد الموجه على أدائها في الأعمال الدرامية، لكنها لا يمكن أن تتقبل النقد الخاص حول مظهرها وشكلها.

وكانت الفنانة السورية مها المصري، قد أصدرت حديث الجمهور خلال الساعات الماضية، بعد تداول صور جديدة لها من رحلتها الأخيرة إلى تركيا، ظهرت فيها بوجه وصفه المعلقون بـ"المشوّه".

تركيا
النقد
مها المصري
الوجه المشوه

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133050
منذ يوم
يعني هاالمهدفه المقرفه ، تتصيبى .......؟؟
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52796
منذ يوم
طبيعي التغير في الملامح بعد السنسن
قرم
قرم عدد التعليقات : 459
منذ 34 دقيقة
ممثله قديره ، وادوارها جميله.
والناس ما يعجبها شي.
اذا شدة وجها وحطت بوتكس وعمليات وخربطت، ماعجبهم وعلقو عليها، واذا خلت وجها على طبيعته ما عجبهم!!
فعلن الثقه بالنفس نعمه ، وشي طبيعي علامات التقدم في السن.

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أحدث التعليقات

المللل
ولاتنسي مسلسل رشاش
المللل
مدير المدرسه ماهو شماعه نعلق عليه اخطا غيره مدير المدرسه ماعنده علم الغيب القرار اذا كان غير صائب فضرره علي الجميع
قرم
ممثله قديره ، وادوارها جميله. والناس ما يعجبها شي. اذا شدة وجها وحطت بوتكس وعمليات وخربطت، ماعجبهم وعلقو عليها، واذا خلت وجها على طبيعته...
قرم
والله الحيا يمين وانتي يسار!!
جاسم
مثاله الاول امريكا مغسول دماغه بالدموقراطيه الزائفه التي فشلت في دوله مثل افغانستان بعد عشرين سنة انخارت دولة كامله بعد صرف المليارت في ظرف...

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