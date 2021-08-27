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مشروبات تساعد على إنقاذ الوزن

منذ 19 ساعة
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مشروبات تساعد على إنقاذ الوزن

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء أن هناك بعض المشروبات التي يمكنها تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك حتى تتمكن من حرق السعرات الحرارية بكفاءة أكبر.

وقالت كريستين غيليسبي آر دي، طبيبة دعم التغذية المعتمدة في شركة "أوبشن كار هيلث" أن الماء أفضل خيار لخسارة الوزن.

وأضافت أن الماء ليس خاليا من السعرات الحرارية فحسب، بل إنه يشعرنا أيضا بالشبع حتى لا نفرط في تناول الطعام، وفقا لـ"بزنس إنسايدر".

ووجدت مراجعة أجريت عام 2019 أن زيادة تناول الماء ارتبطت بفقدان متوسط ​​قدره 5.15 بالمئة في وزن الجسم.

وتابع غيليسبي إن الشاي الأخضر يحتوي على مادة الكاتيكين والكافيين، وهما مركبان قد يعززان عملية التمثيل الغذائي.

وأشارت الأبحاث إلى أن مادة الكافيين، قد تساعد في حرق الدهون وزيادة عدد السعرات الحرارية التي تحرقها أثناء الراحة.

كما أن الفطر الهندي هو مشروب ألبان مخمر يحتوي على ما يصل إلى 61 سلالة من البروبيوتيكات الصحية للأمعاء.

وتابع إيرين كيني، الرئيس التنفيذي لشركة "نيوتريشن ريورد": "لقد ثبت أن البروبيوتيك تقلل الوزن ودهون البطن بسبب الدور الذي تلعبه في مقاومة الإنسولين والالتهابات وتخزين الدهون".

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82539
منذ 51 دقيقة
خذ وخل خذ وخل

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أحدث التعليقات

اللهو البرى
يمكن لملمة الجرح الدامي.. بأوراق الروا والسبل.. يمكن لتحسين الشكل والقامة حتى تصير شجرة السيسبان
غليس ولد رماح
والتقليل من البشر والاستهزاء أيضا من طبعك الله يهديك
غليس ولد رماح
حسبنا الله ونعم الوكيل على من كان السبب ونفوض أمورنا إلى الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكراً على المعلومات المفيده
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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