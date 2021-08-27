ميسي يسخر من برشلونة بعد الصدام مع بايرن

وكالات (صدى):
تسبب اللاعب الارجنتيني ميسي في الدقائق القليلة الماضية، في إثارة حالة من الجدل بين متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بعدما قام بنشر صورة له بقميص باريس خلال تدريباته مع الفريق، وهو يضحك.
ورأى بعض المتابعين لميسي عبر مواقع التواصل المختلفة، أن النجم الأرجنتيني يسخر من القرعة التي أسفرت عن صدام برشلونة بفريق بايرن ميونخ، خاصة وأن الفريق البافاري فاز على البارسا بنتيجة (8-2) في دوري أبطال أوروبا موسم "2019-2020".
يذكر أن نتيجة قرعة دور المجموعات أوقعت التشامبيونزليغ في المجموعة الخامسة بايرن ميونخ رفقة برشلونة وبنفيكا ودينامو كييف، بينما سيلعب باريس سان جيرمان في المجموعة الأولى مع مانشستر سيتي، لايبزيغ وكلوب بروغ.