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ميسي يسخر من برشلونة بعد الصدام مع بايرن

منذ يوم
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ميسي يسخر من برشلونة بعد الصدام مع بايرن

وكالات (صدى):
تسبب اللاعب الارجنتيني ميسي في الدقائق القليلة الماضية، في إثارة حالة من الجدل بين متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بعدما قام بنشر صورة له بقميص باريس خلال تدريباته مع الفريق، وهو يضحك.

ورأى بعض المتابعين لميسي عبر مواقع التواصل المختلفة، أن النجم الأرجنتيني يسخر من القرعة التي أسفرت عن صدام برشلونة بفريق بايرن ميونخ، خاصة وأن الفريق البافاري فاز على البارسا بنتيجة (8-2) في دوري أبطال أوروبا موسم "2019-2020".

يذكر أن نتيجة قرعة دور المجموعات أوقعت التشامبيونزليغ في المجموعة الخامسة بايرن ميونخ رفقة برشلونة وبنفيكا ودينامو كييف، بينما سيلعب باريس سان جيرمان في المجموعة الأولى مع مانشستر سيتي، لايبزيغ وكلوب بروغ.

ميسي
برشلونة
باريس سان جيرمان
بايرن

التعليقات

Hauder
Hauder عدد التعليقات : 1
منذ يوم
كلام فاضي..... ميسي ذكي ولا يتصرف بغباء.... بيع عيشفي حارة تانية
حامد
حامد عدد التعليقات : 1
منذ 19 ساعة
ترا هو نشر صورتو بس
عبدالرحيم
عبدالرحيم عدد التعليقات : 4
منذ 21 دقيقة
كلام جرايد لغرض الاثارة

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
منقولا غتيت .. يعني سئيل و غليظ و تقيل دم و ما بينطاء هيدي بالشامي
ابو محمد 😎 ✍️
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ع. س. ع
هدف صحيح 100 /100 والحكم زرف بلنتي لضمك ضد الأهلي
د محمد ماجد بخش
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ترى ما عاد نحتاج هيئة ترفيه .. ما شاء الله عنه مرفهين على قفا من يشيل

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