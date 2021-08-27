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الفراج: خالد مسعد تم دعمه أكثر من مرة لكنه يرفض العلاج

منذ يوم
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الفراج: خالد مسعد تم دعمه أكثر من مرة لكنه يرفض العلاج

طلال الغامدي (صدى):
كشف الإعلامي وليد الفراج تفاصيل حالة خالد مسعد نجم المنتخب الوطني، وناديي الأهلي، والاتحاد السابق، الصحية، معلقا على الانتقادات التي طالت النادي الأهلي ووزارة الرياضة واتهام الوسط الرياضي بإهمال حالة اللاعب السابق.

وقال الفراج: "الصورة ليست بالشكل الذي ترونه، اليوم، الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود وزير الرياضية شكل فريقًا خاصًا لمتابعة اللاعب للمرة الرابعة".

وأضاف: "اللاعب خالد مسعد يعاني من حالة صحية، وصلت إلى المستشار تركي آل الشيخ، في 2019، وقدم مبلغًا كبيرًا للاعب، ثم في سبمبر 2020 عُرضت مقاطع للاعب ووصلت للأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود، وعرف وزير الرياضية أن خالد مسعد وأسرته يعيشون وضعًا صعبًا".

وتابع: "شكلت وزارة الرياضة بالتنسيق مع مستشفى متخصص في جدة، وخصصت للاعب مكانًا خاصًا، لكن اللاعب لم يستجب، بالرغم من ضغوط الأهل والأصدقاء".

وأشار إلى أن وزارة الرياضة نسقت مع جهة حكومية للمساعدة في الوصول للاعب وتم إدخاله المستشفى في قسم خاص، لضمان الخصوصية.

واستكمل: "أجريت له الفحوصات، وتمت كتابة تقرير وعمل برنامج علاجي مكثف، في سبتمبر 2020، وفي نهاية العام الماضي كتب الأطباء تقريرًا لوزارة الرياضة أن اللاعب تعافى، وأنه أصبح في وضع أفضل، وأنه من المناسب خروجه لبيته".

واضاف: "اللاعب خرج من المستشفى ورجع يمارس حياته الطبيعية، وكان في حالة طيبة، وتابعت وزارة الرياضة حالة اللاعب حتى فترة قريبة، وقامت بتقديم دعم مادي سُلم لوالدة اللاعب، لأنها تعيل أبناءه، لكن مع الأسف رجع اللاعب بالمظهر الذي ترونه".

تكليف من وزير الرياضة بمتابعة حالة اللاعب خالد مسعد وتلبية احتياجاته

الاهلي
وليد الفراج
المنتخب السعودي
تركي ال الشيخ
وزارة الرياضة
خالد مسعد
اكشن مع وليد

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16863
منذ يوم
اعطوه ٥ ملايين كحد أدنى فهو يستحق وهو يتصرف في علاج حاله وهذا أقل واجب والحاقدين والحاسدبن له لا تأخذوا بكلامهم مهما كان تأثيرهم
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16863
منذ يوم
مخالف
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16863
منذ يوم
ليته سكت .. يا خسارة يا حبيبنا.. خالد مسعد ماهو غلطان

تبغى تكون ضده مع الظروف كلنا نقول لا .. ونعم لتكريم خالد مسعد وإنصافه ولو بعشرة ملايين
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16863
منذ يوم
ما أشبه اليوم بالباحة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16863
منذ يوم
الجمل إذا طاح كثرت سكاكينه
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16863
منذ يوم
فريق ومستشفى وعلاج !! وحالة ومشرد ونفسية !! وطلعتوا السبعة المهلكات في الرجل .. يا قوم إتقوا الله .. وأنصفوه ولا تبخسوه ولا تخذلوه ولا تتعمدوا التغطية على تناسيه ولا تمنوا عليه بسابق مساعدتكم ولا ترهقوه ولا تحملوه فوق طاقته .. الفقر بعد الغني يحبط ويكره المرء على العيش في أسوأ الأحوال
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16863
منذ يوم
الانتقادات التي طالت النادي الأهلي ووزارة الرياضة واتهام الوسط الرياضي بإهمال حالة اللاعب السابق.


هذا هو لب الموضوع
خالدبنيان ال منصور
خالدبنيان ال منصور عدد التعليقات : 2
منذ يوم
المشكله ليست ماديه بالدرجه الاولى المشكله في الاعب نفسه(وللبيب بالاشاره يفهم)
عبدالمجيد
عبدالمجيد عدد التعليقات : 1
منذ يوم
الدنياء صعبه علينا كلنا مو بس انت يا خالد مسعد انا رب لأسرة والله بعض الأوقات لا أجد سداد فاتورة الكهرباء ولا دجاج ولا حتى لحم في الثلاجه حتى سيارة لا أملكها نأكل الموجود ويارب يرزقك ويرزق كل رب أسرة شايل حمل ثقيل في مثل هالزمن الصعب والحياة الشاقة
ابو ناصر
ابو ناصر عدد التعليقات : 1
منذ 23 ساعة
يحتاج شيخ يقرأ عليه نسأل الله أن يشفيه
ماجد
ماجد عدد التعليقات : 2
منذ 23 ساعة
يارب نسألك السلامه والعفو والعافيه
ماجد
ماجد عدد التعليقات : 2
منذ 23 ساعة
يارب نسألك السلامه والعفو والعافيه
محمد علي العبيدي
محمد علي العبيدي عدد التعليقات : 2
منذ 23 ساعة
انت وش محرق رزك
قل خير ولا اصمت
قرم
قرم عدد التعليقات : 455
منذ 23 ساعة
المشكله في اللاعب نفسه.
الله يشفيه ويرزقنا وياه.
هدوء رجل
هدوء رجل عدد التعليقات : 32
منذ 22 ساعة
احد افضل اللاعبين العظماء الذين صنعوا الفرحة والبهجة والمجد في المنتخب الوطني السعودي ايامه الله يشفيه ويعافية ويبعد عنه الشر والضر ان شاء الله .. التاريخ لن ينسى من صنعوه يامسعد
محمد سالم
محمد سالم عدد التعليقات : 5
منذ 21 ساعة
ارحموا عزيز قوم ذل
قل خيرا او اصمت
محمد سالم
محمد سالم عدد التعليقات : 5
منذ 20 ساعة
ارحموا عزيز قوم ذل
قل خيرا او اصمت
محمد سالم
محمد سالم عدد التعليقات : 5
منذ 20 ساعة
ارحموا عزيز قوم ذل
قل خيرا او اصمت
مخاوي الليل
مخاوي الليل عدد التعليقات : 94
منذ 20 ساعة
زمن العز ماجد ومحيسن ومحمدعبدالجواد وخالد مسعد فن وتكتكه لاعبين سعوديين ومدرب سعودي ليت الزمان الحلو يعود
هدوء رجل
هدوء رجل عدد التعليقات : 32
منذ 20 ساعة
لا تمنوا ولا تستكثروا على اخوكم المسلم صحته وعافيته وستره والخير في حياته
هدوء رجل
هدوء رجل عدد التعليقات : 32
منذ 20 ساعة
المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه .....
محلل رياضي
محلل رياضي عدد التعليقات : 61
منذ 20 ساعة
يحتاج علاج ويحتاج مصروف لعايلته وأولاده وسكن وسياره يمر بظروف صعبة الله يكون في عونه يحتاج المساعده فعلا قبل كل شيء العلاج خارج المملكة
حسن ابوالبراء
حسن ابوالبراء عدد التعليقات : 1
منذ 19 ساعة
حسبنا الله عليك الفرج الان عندك واسطه تسخر من خالد مسعد اللي خدم الوطن اكثير منك مليون مره انت بس تثير المشاكل بين الناس
ماجد
ماجد عدد التعليقات : 1
منذ 19 ساعة
قل خير او اصمت اللهم لاحسد
بدر
بدر عدد التعليقات : 2
منذ 18 ساعة
من ستر مسلم في الدنياء ستره الله يوم القيامة عاده وليد الفراج يحب الخوض في المواضيع الاستفزازية للشارع الرياضي قام سمؤ وزير الرياضة مشكورا وغير مستغربه منه هذه الوقفات مع الرياضيين اوغيرهم فلماذا التدخل في خصوصيات اللاعب لاتنسى ترى عنده أهل وأولاد

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أحدث التعليقات

عجيب
أتقوا الله هذا لاعبكم المفروض توقفوا معه أنتم دمرتوه نسيتوا مستواه مع المنتخب الله يادنيا لا طاح الجمل كثرت سكاكينه
Reem
ماشاء الله تبارك الله
Reem
حسبي الله علئ الحوثي ومن معه
عبدالرحمن الشهري
عاد مافي كبير الا واحد وهو الأزرق زعيم نصف الأرض وفهد لاعب كبير وان شاء الله يروح لنادي يقدره .
أبو كنان
نادرا ما ترى السوبارو في المملكة

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