الفراج: خالد مسعد تم دعمه أكثر من مرة لكنه يرفض العلاج

طلال الغامدي (صدى):
كشف الإعلامي وليد الفراج تفاصيل حالة خالد مسعد نجم المنتخب الوطني، وناديي الأهلي، والاتحاد السابق، الصحية، معلقا على الانتقادات التي طالت النادي الأهلي ووزارة الرياضة واتهام الوسط الرياضي بإهمال حالة اللاعب السابق.
وقال الفراج: "الصورة ليست بالشكل الذي ترونه، اليوم، الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود وزير الرياضية شكل فريقًا خاصًا لمتابعة اللاعب للمرة الرابعة".
وأضاف: "اللاعب خالد مسعد يعاني من حالة صحية، وصلت إلى المستشار تركي آل الشيخ، في 2019، وقدم مبلغًا كبيرًا للاعب، ثم في سبمبر 2020 عُرضت مقاطع للاعب ووصلت للأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود، وعرف وزير الرياضية أن خالد مسعد وأسرته يعيشون وضعًا صعبًا".
وتابع: "شكلت وزارة الرياضة بالتنسيق مع مستشفى متخصص في جدة، وخصصت للاعب مكانًا خاصًا، لكن اللاعب لم يستجب، بالرغم من ضغوط الأهل والأصدقاء".
وأشار إلى أن وزارة الرياضة نسقت مع جهة حكومية للمساعدة في الوصول للاعب وتم إدخاله المستشفى في قسم خاص، لضمان الخصوصية.
واستكمل: "أجريت له الفحوصات، وتمت كتابة تقرير وعمل برنامج علاجي مكثف، في سبتمبر 2020، وفي نهاية العام الماضي كتب الأطباء تقريرًا لوزارة الرياضة أن اللاعب تعافى، وأنه أصبح في وضع أفضل، وأنه من المناسب خروجه لبيته".
واضاف: "اللاعب خرج من المستشفى ورجع يمارس حياته الطبيعية، وكان في حالة طيبة، وتابعت وزارة الرياضة حالة اللاعب حتى فترة قريبة، وقامت بتقديم دعم مادي سُلم لوالدة اللاعب، لأنها تعيل أبناءه، لكن مع الأسف رجع اللاعب بالمظهر الذي ترونه".