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الإعلامي هلال الرحيمي للمرتبة الحادية عشرة

منذ 6 ساعات
2008
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الإعلامي هلال الرحيمي للمرتبة الحادية عشرة

محمد السعران (صدى):
تمت ترقية الدكتور "هلال الرحيمي" المذيع بالقناة الأولى للمرتبة الحادية عشرة بهيئة الإذاعة والتلفزيون إلى كبير المذيعين، ويعد الإعلامي هلال من الكفاءات الإعلامية المتميزة في مجال عملها .

وأعرب الرحيمي عن شكره وتقديره بالثقة الممنوحة له مؤكداً في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعاً لبذل المزيد والعطاء في سبيل خدمة دينه ثم مليكه ووطنه .

وهنأ فريق تحرير صحيفة "صدى" الإعلامي هلال بمناسبة الترقية سائلين الله عز وجل له التوفيق والسداد وأن تكون هذه الترقية حافزاً لتقديم المزيد من الجهد والعطاء .

هيئة الإذاعة والتلفزيون
القناة الأولى
هلال الرحيمي
كبير المذيعين

التعليقات

Reem
Reem عدد التعليقات : 14
منذ 53 دقيقة
ماشاء الله تبارك الله

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أحدث التعليقات

عجيب
أتقوا الله هذا لاعبكم المفروض توقفوا معه أنتم دمرتوه نسيتوا مستواه مع المنتخب الله يادنيا لا طاح الجمل كثرت سكاكينه
Reem
ماشاء الله تبارك الله
Reem
حسبي الله علئ الحوثي ومن معه
عبدالرحمن الشهري
عاد مافي كبير الا واحد وهو الأزرق زعيم نصف الأرض وفهد لاعب كبير وان شاء الله يروح لنادي يقدره .
أبو كنان
نادرا ما ترى السوبارو في المملكة

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