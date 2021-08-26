الإعلامي هلال الرحيمي للمرتبة الحادية عشرة

محمد السعران (صدى):
تمت ترقية الدكتور "هلال الرحيمي" المذيع بالقناة الأولى للمرتبة الحادية عشرة بهيئة الإذاعة والتلفزيون إلى كبير المذيعين، ويعد الإعلامي هلال من الكفاءات الإعلامية المتميزة في مجال عملها .
وأعرب الرحيمي عن شكره وتقديره بالثقة الممنوحة له مؤكداً في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعاً لبذل المزيد والعطاء في سبيل خدمة دينه ثم مليكه ووطنه .
وهنأ فريق تحرير صحيفة "صدى" الإعلامي هلال بمناسبة الترقية سائلين الله عز وجل له التوفيق والسداد وأن تكون هذه الترقية حافزاً لتقديم المزيد من الجهد والعطاء .