فوائد هامة لتناول بيض السمك "الكافيار"

أميرة خالد (صدى):
يحتوي بيض سمك السلمون على العديد من العناصر الغذائية مثل "فيتامين A" و"فيتامين B12" و"فيتامين C" والبوتاسيوم، كما تحتوي ملعقة واحدة كبيرة منه على 20 سُعرة حرارية لزيادة طاقة الجسم في أداء الأنشطة اليومية، بالإضافة إلى 3 غرامات من البروتين، وغرام من الدهون.
ويضم بيض السمك فيتامين "A" المفيد لصحة العين، بالإضافة إلى مجموعة من المغذيات التي تؤثر على طبيعة العين الهلامية، فضلًا عن مجموعة من الفيتامينات المختلفة والدهون التي تدعم الجسم وتجنّبه خطر الإصابة بفقر الدم، بالإضافة إلى المساهمة في علاج المصابين بحالات فقر الدم عبر هذه المغذيات الفريدة.
ويقلل بشكل كبير من فرص الإصابة بأمراض القلب، كما يحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون الفوسفورية، فضلًا عن استقرار تدفق الدم وضغط الدم في جسم الإنسان، وتقليل الالتهابات ودعم المناعة، كذلك يحتوي الكافيار على أحماض تدخل جميعها في بناء بروتينات الجسم مما ينعكس على تعزيز العضلات ووظائف الجهاز المناعي.
ويوصي الأطباء بتناول النساء الحوامل لحوالي 8 إلى 12 أونصة في الأسبوع من مجموعة متنوعة من أنواع المأكولات البحرية مثل بيض السمك لجني أكبر قدر من الفائدة للجنين، فضلًا عن دعم صحة العظام والأسنان، والحماية من أمراض السرطان، ومحاربة مرض الزهايمر