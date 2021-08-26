نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فوائد هامة لتناول بيض السمك "الكافيار"

منذ 6 ساعات
688
1
فوائد هامة لتناول بيض السمك "الكافيار"

أميرة خالد (صدى):
يحتوي بيض سمك السلمون على العديد من العناصر الغذائية مثل "فيتامين A" و"فيتامين B12" و"فيتامين C" والبوتاسيوم، كما تحتوي ملعقة واحدة كبيرة منه على 20 سُعرة حرارية لزيادة طاقة الجسم في أداء الأنشطة اليومية، بالإضافة إلى 3 غرامات من البروتين، وغرام من الدهون.

ويضم بيض السمك فيتامين "A" المفيد لصحة العين، بالإضافة إلى مجموعة من المغذيات التي تؤثر على طبيعة العين الهلامية، فضلًا عن مجموعة من الفيتامينات المختلفة والدهون التي تدعم الجسم وتجنّبه خطر الإصابة بفقر الدم، بالإضافة إلى المساهمة في علاج المصابين بحالات فقر الدم عبر هذه المغذيات الفريدة.

ويقلل بشكل كبير من فرص الإصابة بأمراض القلب، كما يحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون الفوسفورية، فضلًا عن استقرار تدفق الدم وضغط الدم في جسم الإنسان، وتقليل الالتهابات ودعم المناعة، كذلك يحتوي الكافيار على أحماض تدخل جميعها في بناء بروتينات الجسم مما ينعكس على تعزيز العضلات ووظائف الجهاز المناعي.

ويوصي الأطباء بتناول النساء الحوامل لحوالي 8 إلى 12 أونصة في الأسبوع من مجموعة متنوعة من أنواع المأكولات البحرية مثل بيض السمك لجني أكبر قدر من الفائدة للجنين، فضلًا عن دعم صحة العظام والأسنان، والحماية من أمراض السرطان، ومحاربة مرض الزهايمر

 

 

السرطان
الزهايمر
السمك
فوائد صحية
بيض السمك
الكافيار

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82533
منذ ساعتين
طيب حلوا

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عجيب
أتقوا الله هذا لاعبكم المفروض توقفوا معه أنتم دمرتوه نسيتوا مستواه مع المنتخب الله يادنيا لا طاح الجمل كثرت سكاكينه
Reem
ماشاء الله تبارك الله
Reem
حسبي الله علئ الحوثي ومن معه
عبدالرحمن الشهري
عاد مافي كبير الا واحد وهو الأزرق زعيم نصف الأرض وفهد لاعب كبير وان شاء الله يروح لنادي يقدره .
أبو كنان
نادرا ما ترى السوبارو في المملكة

أخر الأخبار

مي عمر تغني في خطوبة شقيقة محمد سامي بطريقة " لؤلؤ"
مي عمر تغني في خطوبة شقيقة محمد سامي بطريقة " لؤلؤ"
منذ 27 دقيقة 400
تراجع أسعار النفط إثر ارتفاع إصابات كورونا
تراجع أسعار النفط إثر ارتفاع إصابات كورونا
منذ 32 دقيقة 1523
محمد رمضان يزور النصب التذكاري لشهداء مرفأ بيروت بـ "الزي العسكري"
محمد رمضان يزور النصب التذكاري لشهداء مرفأ بيروت بـ "الزي العسكري"
منذ 42 دقيقة 623
دراسة: قلة النوم تؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض
دراسة: قلة النوم تؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض
منذ 52 دقيقة 1459
أسباب ضمور العصب البصري وطرق علاجه
أسباب ضمور العصب البصري وطرق علاجه
منذ ساعة 1546
بالفيديو.. متحدث النقل: في حالة إصابة أحد الطلاب بكورونا يتم إيقاف عمل الحافلة المدرسية
بالفيديو.. متحدث النقل: في حالة إصابة أحد الطلاب بكورونا يتم إيقاف عمل الحافلة المدرسية
منذ ساعة 11577
إيقاف نجم مانشستر سيتي بعد اتهامه باغتصاب 3 فتيات
إيقاف نجم مانشستر سيتي بعد اتهامه باغتصاب 3 فتيات
منذ ساعة 1503
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
منذ ساعة 1350
رئيس الوزراء اليمني: ميليشيا الحوثي أعاقت الزخم الدولي للوصول إلى تسوية سياسية
رئيس الوزراء اليمني: ميليشيا الحوثي أعاقت الزخم الدولي للوصول إلى تسوية سياسية
منذ ساعتين 1283
أسعار الذهب اليوم الجمعة في المملكة
أسعار الذهب اليوم الجمعة في المملكة
منذ ساعتين 1350