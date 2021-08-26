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مختص بيئي: اقتناء الإبل حاليًا أصبح رفاهية وليس ضرورة

منذ 23 ساعة
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مختص بيئي: اقتناء الإبل حاليًا أصبح رفاهية وليس ضرورة

عادل الحربي (صدى):
كشف عبدالسلام السلمان، نائب رئيس جمعية سدير الخضراء، أن اقتناء الإبل حاليًا أصبح رفاهية، مشيرًا إلى أن أصحاب الإبل يعلمون عماله تدمير العطاء النباتي.

وقال "السلمان": "أعداد الإبل حسب احصائيات وزارة الزراعة مهولة جدًا لا يستفاد منها لذلك نتمنى أن يتم تقنين اقتنائها والشخص اللي عنده الإبل بدل ما يتركها بالصحراء يحطها في حظاير ".

وأضاف: "اقتناء الإبل الآن أصبح نوع من أنواع الرفاهية ليس ضرورة يعني الإنسان قديمًا كان يحتاج الإبل لتخدم الإنسان ولكن الآن بالعكس فأصبح يخدم الإبل دون مقابل يحصل عليه من الأبل".

وتابع عن تدمير الغطاء النباتي: "بعض أصحاب الإبل يعلم الراعي كيف يكسر جذوع الشجرة لكي ترعاها الإبل وهذا يعتبر أحد أسباب التصحر".

 

الإبل
الغطاء النباتي
التصحر
جمعية سدير الخضراء
اقتناء الإبل
حظاير

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16873
منذ 17 ساعة
مدري عنكم أنتم أبخص
فهد
فهد عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
الابل ذكرت بكتاب الله

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مسعف صاحب خبرات رغم حداثة عهده
ابو محمد 😎 ✍️
اقفصوا الحرامي وقصوا يده ..
ابو محمد 😎 ✍️
صدقت .. جزاك الله خير يا دكتور ..
د محمد ماجد بخش
إنه الفراغ العقدي !! نقص في الإيمان .. نوع من الجهل وربما الجهالة .. والركض خلف الشبهات والشهوات باعتبار إنها أصبحت من وسائل الكسب...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههه .. ـــــــــــــــــــــ .. كلامك صح يادكتور ، منكم نستفيج ، بارك الله فيكم ..

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