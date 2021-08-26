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أسرة القتيل "عبد الله" تعفو عن قاتل ابنهم لوجه الله بعد ١٧ عامًا

منذ 12 ساعة
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أسرة القتيل "عبد الله" تعفو عن قاتل ابنهم لوجه الله بعد ١٧ عامًا

الطائف (صدى):
عفت أسرة قتيل في الطائف وهما محمد بن طليحان الحارثي، وزينب بنت جارالله الحارث، والدا القتيل "عبدالله" عن قاتل ابنهما بعد ١٧ سنة من الحادثة.

و جاء عفو أهل القتيل لوجه الله تعالى دون أي قيد أو الحصول على أي مبالغ مالية بالرغم من عرض الملايين عليهما من قبل فاعلي الخير.

كما اشترطا والدان القتيل في التنازل بناء جامع داخل مدينة الطائف باسم ابنهما، وذلك وفقًا لاشتراطات وزارة الشؤون الاسلامية.

كما سيتم تسليمه بعد الانتهاء إلى فرع الوزارة لتشغيله بالكامل، حيث تتم عمليات البناء والتسليم خلال فترة لا تتجاوز عام ونصف لاستكمال إجراءات التنازل.

وتضمنت شروطهم أيضًا إجلاء الجاني من داخل مدينة الطائف فقط، وعدم الحضور للمناسبات داخل المدينة.

وعبر أحمد بن حسن الزهراني، أمين لجنة إصلاح ذات البين بالطائف، عن شكره وتقديره لوالد ووالدة المجني عليه، مشيرًا إلى حرصهما على كسب الأجر والثواب والعفو لوجه الله تعالى.

وأشار أيضًا إلى أن القضية حظيت بدعم واهتمام من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، حيث يدعم مثل هذه الأعمال الخيرية.

وفي ذات السياق، وجه وكيل محافظة الطائف ناصر السبيعي، عن سعادته بهذا العفو وشكر أسرة القتيل على هذه المبادرة المتميزة.

 

الطائف
الأعمال الخيرية
العفو
فاعلي الخير
والدا القتيل عبدالله

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132913
منذ 12 ساعة
جزاهم الله خير ، ورحم الله فقيدهم رحمة واسعه .. آمين ..
بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1771
منذ 8 ساعات
ما عند الله خيرا وأبقى .. ضاعف الله لكم الأجر والمثوبة
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52737
منذ 5 ساعات
طيب
أبو كنان
أبو كنان عدد التعليقات : 964
منذ ساعة
جزاكم الله خيرا

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أحدث التعليقات

عجيب
أتقوا الله هذا لاعبكم المفروض توقفوا معه أنتم دمرتوه نسيتوا مستواه مع المنتخب الله يادنيا لا طاح الجمل كثرت سكاكينه
Reem
ماشاء الله تبارك الله
Reem
حسبي الله علئ الحوثي ومن معه
عبدالرحمن الشهري
عاد مافي كبير الا واحد وهو الأزرق زعيم نصف الأرض وفهد لاعب كبير وان شاء الله يروح لنادي يقدره .
أبو كنان
نادرا ما ترى السوبارو في المملكة

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