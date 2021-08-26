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"التجارة" تستدعى عددا من مركبات "انفينيتي"

منذ يوم
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"التجارة" تستدعى عددا من مركبات "انفينيتي"

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء عدد من المركبات منها 20 مركبة انفينيتي "QX50" 2021، وذلك خلل في تثبيت المحور الخلفي قد يؤدي إلى إنفصاله مما قد يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

ودعت ملاك هذه السيارات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال الرابط التالي : Recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.

كما قررت استدعاء 8 مركبات انفينيتي "QX30"2017 لخلل في عمود التوجيه السفلي للمركبة قد يؤدي إلى إنفصاله مما يزيد من احتمالية وقوع حادث، ودعت ملاك هذه السيارات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال الرابط التالي : Recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.

وشمل الاستدعاء 35 مركبة انفينيتي "Q30" 2017 - 2019، لعدم تجهيز المركبة بإطار إحتياطي أو إطارات السير بدون هواء (Run-Flat)، فيما دعت الوزارة ملاكها إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال الرابط التالي : Recalls.sa، والتواصل مع الشركة لاستبدال الإطارات الأربعة الحالية بإطارات السير بدون هواء مجانا.

 

 

وزارة التجارة
وزارة
التجارة
انفينيتي
انفينيتي "QX30"2017

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82539
منذ 52 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

اللهو البرى
يمكن لملمة الجرح الدامي.. بأوراق الروا والسبل.. يمكن لتحسين الشكل والقامة حتى تصير شجرة السيسبان
غليس ولد رماح
والتقليل من البشر والاستهزاء أيضا من طبعك الله يهديك
غليس ولد رماح
حسبنا الله ونعم الوكيل على من كان السبب ونفوض أمورنا إلى الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكراً على المعلومات المفيده
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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