"التجارة" تستدعى عددا من مركبات "انفينيتي"

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء عدد من المركبات منها 20 مركبة انفينيتي "QX50" 2021، وذلك خلل في تثبيت المحور الخلفي قد يؤدي إلى إنفصاله مما قد يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.
ودعت ملاك هذه السيارات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال الرابط التالي : Recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.
كما قررت استدعاء 8 مركبات انفينيتي "QX30"2017 لخلل في عمود التوجيه السفلي للمركبة قد يؤدي إلى إنفصاله مما يزيد من احتمالية وقوع حادث، ودعت ملاك هذه السيارات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال الرابط التالي : Recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.
وشمل الاستدعاء 35 مركبة انفينيتي "Q30" 2017 - 2019، لعدم تجهيز المركبة بإطار إحتياطي أو إطارات السير بدون هواء (Run-Flat)، فيما دعت الوزارة ملاكها إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال الرابط التالي : Recalls.sa، والتواصل مع الشركة لاستبدال الإطارات الأربعة الحالية بإطارات السير بدون هواء مجانا.