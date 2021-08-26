صحف رومانية تكشف مفاجأة عن مدرب الاتحاد كوزمين كونترا

ماجد محمد (صدى):
كشفت صحف رومانية عدة مفاجأت عن المدرب كوزمين كونترا، الذي يقترب من مهمة تدريب الاتحاد.
وأوضحت الصحف أن "كونترا" عاطل عن العمل منذ 89أشهر، تقريبًا، بسبب فشله مع دينامو بوخارست، حيث خاض 11 مباراة رسمية.
وخسر المدرب الروماني خلالها 6 مرات بينما انتصر في 3 مناسبات مع تعادلين.
وأشارت إلى أن "كونترا" سيصل جدة غدًا الجمعة وذلك لأجل مشاهدة لقاء الاتحاد ضد الفيصلي، بعدما تلقى دعوة رسمية من الرئيس أنمار الحائلي.
وكان قد تم إقالة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي من منصبه كمدرب الاتحةد بعد سقوط الأخير أمام الفيحاء في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
كما خسر أيضًا لقب البطولة العربية على يد الرجاء البيضاوي المغربي، وهو الأمر دفع إلى إقالة البرازيلي فابيو كاريلي من منصبه.