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صحف رومانية تكشف مفاجأة عن مدرب الاتحاد كوزمين كونترا

منذ 14 ساعة
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صحف رومانية تكشف مفاجأة عن مدرب الاتحاد كوزمين كونترا

ماجد محمد (صدى):
كشفت صحف رومانية عدة مفاجأت عن المدرب كوزمين كونترا، الذي يقترب من مهمة تدريب الاتحاد.

وأوضحت الصحف أن "كونترا" عاطل عن العمل منذ 89أشهر، تقريبًا، بسبب فشله مع دينامو بوخارست، حيث خاض 11 مباراة رسمية.

وخسر المدرب الروماني خلالها 6 مرات بينما انتصر في 3 مناسبات مع تعادلين.

وأشارت إلى أن "كونترا" سيصل جدة غدًا الجمعة وذلك لأجل مشاهدة لقاء الاتحاد ضد الفيصلي، بعدما تلقى دعوة رسمية من الرئيس أنمار الحائلي.

وكان قد تم إقالة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي من منصبه كمدرب الاتحةد بعد سقوط الأخير أمام الفيحاء في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما خسر أيضًا لقب البطولة العربية على يد الرجاء البيضاوي المغربي، وهو الأمر دفع إلى إقالة البرازيلي فابيو كاريلي من منصبه.

 

الاتحاد
الفيصلي
دوري المحترفين
كوزمين كونترا
دينامو بوخارست

التعليقات

أبو كنان
أبو كنان عدد التعليقات : 964
منذ ساعتين
" عاطل عن العمل منذ 89أشهر، تقريبًا، بسبب فشله مع دينامو بوخارست..! يعني انه عاطل لمدة سبع سنوات ونصف وغير مرغوب بالتعاقد معه! على كل حال ربي يوفقه مع الاتحاد

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أحدث التعليقات

عجيب
أتقوا الله هذا لاعبكم المفروض توقفوا معه أنتم دمرتوه نسيتوا مستواه مع المنتخب الله يادنيا لا طاح الجمل كثرت سكاكينه
Reem
ماشاء الله تبارك الله
Reem
حسبي الله علئ الحوثي ومن معه
عبدالرحمن الشهري
عاد مافي كبير الا واحد وهو الأزرق زعيم نصف الأرض وفهد لاعب كبير وان شاء الله يروح لنادي يقدره .
أبو كنان
نادرا ما ترى السوبارو في المملكة

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