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مشهد نادر لتمساح يلتهم يد تمساح آخر
منذ 18 ساعة
2225
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 132913
منذ 14 ساعة
وحوش تفتك في وحوش ..
.. سبحان الخالق ..
ابو عمار
عدد التعليقات : 52737
منذ 4 ساعات
حركة الدوران رهيبه
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أحدث التعليقات
عجيب
أتقوا الله هذا لاعبكم المفروض توقفوا معه أنتم دمرتوه نسيتوا مستواه مع المنتخب الله يادنيا لا طاح الجمل كثرت سكاكينه
Reem
ماشاء الله تبارك الله
Reem
حسبي الله علئ الحوثي ومن معه
عبدالرحمن الشهري
عاد مافي كبير الا واحد وهو الأزرق زعيم نصف الأرض وفهد لاعب كبير وان شاء الله يروح لنادي يقدره .
أبو كنان
نادرا ما ترى السوبارو في المملكة
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