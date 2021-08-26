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الاتحاد يحدد موعد الإعلان عن صفقتي أنسيلمو ونياكاتي

منذ 20 ساعة
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الاتحاد يحدد موعد الإعلان عن صفقتي أنسيلمو ونياكاتي

ماجد محمد (صدى):
توصلت إدارة الأتحاد إلى اتفاق مع البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، والفرنسي يوسف نياكاتي، ثنائي الوحدة، للانضمام إلى الفريق إلى جانب المدرب الروماني كوزمين كونترا.

وذكرت التقارير أن إدارة الاتحاد توصلت إلى اتفاق مع البرازيلي إنسيلمو والمالي يوسف نياكاتي لمدة موسم واحد قابل للتجديد.

وأضافت أن البرازيلي إنسيلمو دي مورايس اشترط حصوله على أربعة ملايين يورو، بينما سيحصل المهاجم يوسف نياكاتي على مليوني دولار.

وتابعت أن مجلس إدارة الاتحاد قرر أن يكون غدا الجمعة موعد الإعلان عن الصفقتين بعد مواجهة الفيصلي، في الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر، يلتقي الاتحاد بنظيره الفيصلي، الجمعة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد
نادي الاتحاد
أنسيلمو
نياكاتي

التعليقات

أبو كنان
أبو كنان عدد التعليقات : 964
منذ ساعة
مشكلة الاتحاد حسب رأيي المتواضع والله أعلم هو ضعف صقل المواهب الشابة بدليل استغناء الاتحاد عن كثير من المواهب الشابة حتى فهد المولد عندما كان في مرحلة الشباب مستواه أفضل مما هو عليه الآن

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أحدث التعليقات

عجيب
أتقوا الله هذا لاعبكم المفروض توقفوا معه أنتم دمرتوه نسيتوا مستواه مع المنتخب الله يادنيا لا طاح الجمل كثرت سكاكينه
Reem
ماشاء الله تبارك الله
Reem
حسبي الله علئ الحوثي ومن معه
عبدالرحمن الشهري
عاد مافي كبير الا واحد وهو الأزرق زعيم نصف الأرض وفهد لاعب كبير وان شاء الله يروح لنادي يقدره .
أبو كنان
نادرا ما ترى السوبارو في المملكة

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