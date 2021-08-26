الاتحاد يحدد موعد الإعلان عن صفقتي أنسيلمو ونياكاتي

ماجد محمد (صدى):
توصلت إدارة الأتحاد إلى اتفاق مع البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، والفرنسي يوسف نياكاتي، ثنائي الوحدة، للانضمام إلى الفريق إلى جانب المدرب الروماني كوزمين كونترا.
وذكرت التقارير أن إدارة الاتحاد توصلت إلى اتفاق مع البرازيلي إنسيلمو والمالي يوسف نياكاتي لمدة موسم واحد قابل للتجديد.
وأضافت أن البرازيلي إنسيلمو دي مورايس اشترط حصوله على أربعة ملايين يورو، بينما سيحصل المهاجم يوسف نياكاتي على مليوني دولار.
وتابعت أن مجلس إدارة الاتحاد قرر أن يكون غدا الجمعة موعد الإعلان عن الصفقتين بعد مواجهة الفيصلي، في الدوري السعودي للمحترفين.
ومن المقرر، يلتقي الاتحاد بنظيره الفيصلي، الجمعة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.