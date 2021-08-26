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سيدتان تسيران بإحدى الطرقات قديما بالمملكة
منذ يوم
1513
4
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 132971
منذ يوم
هذيك ايام الستر والحشمه .. الله يرخمها من ايام ..
الزمن الجميل
عدد التعليقات : 4
منذ يوم
ايام الحياء والحشمة والستر يازينها من ايام
رااايق
عدد التعليقات : 9987
منذ يوم
أيام زمااان مافي أجمل منها ***
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عدد التعليقات : 82539
منذ 45 دقيقة
يا سلام
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أحدث التعليقات
اللهو البرى
يمكن لملمة الجرح الدامي.. بأوراق الروا والسبل.. يمكن لتحسين الشكل والقامة حتى تصير شجرة السيسبان
غليس ولد رماح
والتقليل من البشر والاستهزاء أيضا من طبعك الله يهديك
غليس ولد رماح
حسبنا الله ونعم الوكيل على من كان السبب ونفوض أمورنا إلى الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكراً على المعلومات المفيده
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
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