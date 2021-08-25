كاريلي: رومارينهو الوحيد الذي يستطيع توضيح من يقصد بـ"المهرجين"

طلال الغامدي (صدى):
أكد البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الاتحاد المقال مؤخرا، أنه سعيد وفخور بالفترة التي عمل بها في النادي.
ووصف كاريلي التعامل في إدارة نادي الاتحاد بـ"الصعب"، قائلا: "نعلم انه نادي صعب في التعامل وصعب في العمل الفني، وكان مع المدربين الذين سبقوني كان هناك مشاكل عديدة".
وتابع: "ذهبت إلى النادي وانا اعرف عن هذه المشاكل، وانا حققت انتصار كبير وأنا فخور بالعمل وسعيد بالنتيجة التي حققتها وأرى ذلك في جماهير النادي".
وعن تعليق رومارينهو لاعب الاتحاد على قرار إقالة كاريلي بقوله: "مهرجين هؤلاء الرجال"، قال كاريلي: "رومارينهو الوحيد الذي يستطيع الاجابة على سؤال من يقصد بالمهرجين".
وبخصوص وجود 3 روؤساء للنادي، قال كاريلي: "لا استطيع الإجابة على هذا، أنا كنت على دراية بالمشاكل، نادي صعب في التعامل لذلك انا اتجهت للعمل مع اللاعبين كنت لا اريد ان انقل المشاكل من الادارة الى الملعب هذه اعمال بيروقراطية تخص سياسة النادي".