نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

كاريلي: رومارينهو الوحيد الذي يستطيع توضيح من يقصد بـ"المهرجين"

منذ يوم
6997
2
كاريلي: رومارينهو الوحيد الذي يستطيع توضيح من يقصد بـ"المهرجين"

طلال الغامدي (صدى):
أكد البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الاتحاد المقال مؤخرا، أنه سعيد وفخور بالفترة التي عمل بها في النادي.

ووصف كاريلي التعامل في إدارة نادي الاتحاد بـ"الصعب"، قائلا: "نعلم انه نادي صعب في التعامل وصعب في العمل الفني، وكان مع المدربين الذين سبقوني كان هناك مشاكل عديدة".

وتابع: "ذهبت إلى النادي وانا اعرف عن هذه المشاكل، وانا حققت انتصار كبير وأنا فخور بالعمل وسعيد بالنتيجة التي حققتها وأرى ذلك في جماهير النادي".

وعن تعليق رومارينهو لاعب الاتحاد على قرار إقالة كاريلي بقوله: "مهرجين هؤلاء الرجال"، قال كاريلي: "رومارينهو الوحيد الذي يستطيع الاجابة على سؤال من يقصد بالمهرجين".

وبخصوص وجود 3 روؤساء للنادي، قال كاريلي: "لا استطيع الإجابة على هذا، أنا كنت على دراية بالمشاكل، نادي صعب في التعامل لذلك انا اتجهت للعمل مع اللاعبين كنت لا اريد ان انقل المشاكل من الادارة الى الملعب هذه اعمال بيروقراطية تخص سياسة النادي".

الاتحاد
دوري المحترفين
مدرب الاتحاد
فابيو كاريلي
رومارينهو

التعليقات

الهديبي
الهديبي عدد التعليقات : 1
منذ 15 ساعة
الأيام القادمه تثبت من الصح والخطاء
أبو كنان
أبو كنان عدد التعليقات : 964
منذ ساعة
خسارة الاتحاد البطولة العربية كانت بسبب ضعف بعض اللاعبين ومنهم المولد من أضاع ركلة جزاء في النهاية وهو معتاد على ضياع الفرص! وعدم مشاركة حجازي من كان يمثل 50% من قوة الفريق! وجهة نظر مع كامل الاحترام

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عجيب
أتقوا الله هذا لاعبكم المفروض توقفوا معه أنتم دمرتوه نسيتوا مستواه مع المنتخب الله يادنيا لا طاح الجمل كثرت سكاكينه
Reem
ماشاء الله تبارك الله
Reem
حسبي الله علئ الحوثي ومن معه
عبدالرحمن الشهري
عاد مافي كبير الا واحد وهو الأزرق زعيم نصف الأرض وفهد لاعب كبير وان شاء الله يروح لنادي يقدره .
أبو كنان
نادرا ما ترى السوبارو في المملكة

أخر الأخبار

تراجع أسعار النفط إثر ارتفاع إصابات كورونا
تراجع أسعار النفط إثر ارتفاع إصابات كورونا
منذ 31 دقيقة 1523
محمد رمضان يزور النصب التذكاري لشهداء مرفأ بيروت بـ "الزي العسكري"
محمد رمضان يزور النصب التذكاري لشهداء مرفأ بيروت بـ "الزي العسكري"
منذ 41 دقيقة 623
دراسة: قلة النوم تؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض
دراسة: قلة النوم تؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض
منذ 51 دقيقة 1456
أسباب ضمور العصب البصري وطرق علاجه
أسباب ضمور العصب البصري وطرق علاجه
منذ ساعة 1546
بالفيديو.. متحدث النقل: في حالة إصابة أحد الطلاب بكورونا يتم إيقاف عمل الحافلة المدرسية
بالفيديو.. متحدث النقل: في حالة إصابة أحد الطلاب بكورونا يتم إيقاف عمل الحافلة المدرسية
منذ ساعة 11577
إيقاف نجم مانشستر سيتي بعد اتهامه باغتصاب 3 فتيات
إيقاف نجم مانشستر سيتي بعد اتهامه باغتصاب 3 فتيات
منذ ساعة 1503
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
منذ ساعة 1350
رئيس الوزراء اليمني: ميليشيا الحوثي أعاقت الزخم الدولي للوصول إلى تسوية سياسية
رئيس الوزراء اليمني: ميليشيا الحوثي أعاقت الزخم الدولي للوصول إلى تسوية سياسية
منذ ساعتين 1283
أسعار الذهب اليوم الجمعة في المملكة
أسعار الذهب اليوم الجمعة في المملكة
منذ ساعتين 1350
أسعار العملات مقابل الريال
أسعار العملات مقابل الريال
منذ ساعتين 1281