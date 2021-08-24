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مستشار قانوني: الاحتشام للرجل والمرأة ولا يجوز لأي جهة منع من لم تلبس العباءة

منذ ساعة
1780
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مستشار قانوني: الاحتشام للرجل والمرأة ولا يجوز لأي جهة منع من لم تلبس العباءة

عادل الحربي (صدى):
علق المستشار القانوني الدكتور أصيل الجعيد، على الجدل المثار حول لائحة الذوق العام يتعلق بمسألة الاحتشام، بأن الاحتشام ينطبق على الرجل والمرأة.

وقال الجعيد إن احتشام الرجل أنه لا يلبس ثياب نوم في الأماكن العامة، أما الاحتشام بالنسبة للمرأة فقد يكون في لبس العباءة أو في غيرها.

وأشار إلى أنه يمكن للمرأة أن تلبس لباسًا غير العباءة، ولكنه محتشم، لافتًا إلى أن الاحتشام لم يرد له تعريف في لائحة الذوق العام.

ولفت إلى أن السفيرات نشاهدهن أحيانًا بدون لبس العباءة، ولكن لباسهن محتشم، مشددًا على أنه لا يجوز لأي جهة حكومية أو خاصة أن تمنع المرأة التي لا تلبس العباءة ولكنها ترتدي لباسًا محتشمًا.

وحول ارتداء"الشورت" أوضح الجعيد أن لبس الشورت الخاص بالسباحة غير لائق، أما الشورت العادي المخصص مثلاً للمتنزهات البرية والمخيمات فهذا مقبول -على حد قوله-.

المملكة
الذوق العام
الشورت
لائحة الذوق العام

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52635
منذ ساعة
المهم ان يكون لبساس المراءه فضفاض وغير ضيق ويبرز تفاصيل جسمها
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16725
منذ ساعة
الاحتشام يوجب الاحترام ويحققه
ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 74
منذ ساعة
نحن نأخذ احكامنا من القرأن والسنة وليس من القوانين الوضعية ومن بعض من يسمون بالإستشاريين القانونيين !!!
واحد منصف
واحد منصف عدد التعليقات : 184
منذ ساعة
اذا كان احتشام المراة هو ان تلبس ما تشاء لكن يكون محتشما ساترا
فكذلك الرجل يلبس ما يشاء ثوم نوم او غيره ولكن يكون محتشما ساترا
ابو علي
ابو علي عدد التعليقات : 206
منذ 19 دقيقة
قانون رب العالمين احسن من قانونك وقد أمرهم بالعفاف والحشمه
ولكن انقلبت الايه في هذا الزمن العفن
وحسبنا الله ونعم الوكيل

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أحدث التعليقات

ابو علي
قانون رب العالمين احسن من قانونك وقد أمرهم بالعفاف والحشمه ولكن انقلبت الايه في هذا الزمن العفن وحسبنا الله ونعم الوكيل
ام محمد
المسلسل مستوحى من قصة حقيقية قول الحمدلله أنك عايش ولاتجادل
ام محمد
المسلسل مستوحى من قصة حقيقية قول الحمدلله أنك عايش ولاتجادل
الاحساء
الله يشفيك
ابو عمار
بلادي وإن جارت علي عزيزة ... وأهلي وإن ضنوا علي كرام؟

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