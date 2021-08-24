الكشف عن مخطط بن لادن لقتل أوباما وإيصال بايدن إلى رئاسة أمريكا

واشنطن (صدى):
كشفت رسالة مسربة عن تخطيط زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن، لقتل الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، دون قتل نائبه، في ذلك الوقت، جو بايدن.
وبينت الوثيقة المنشورة من قبل صحيفة "ريبوبلوك وورلد" أن أسامة بن لادن طلب عدم اغتيال بايدن، في رسالته إلى الرجل الثاني في التنظيم الإرهابي عطية عبد الرحمن؛ القيادي المعروف باسم "الشيخ محمود"، في 2010.
وتناولت الرسالة المرسلة لعطية الذي قُتل على يد القوات الأمريكية في باكستان في 2011، رغبة بن لادن في تشكيل فريقين لاغتيال الرئيس أوباما؛ الأول يتشكل في باكستان، والآخر في أفغانستان،في حال زيارته أياً من البلدين.
وقال بن لادن في رسالته: "أوباما هو رأس الكفر، وقتله سيجعل بايدن تلقائياً يتولى الرئاسة فيما تبقى من مدة".
وأضاف: "بايدن غير مستعد تماماً لهذا المنصب وسيقود الولايات المتحدة إلى أزمة"، وأظهرت الرسالة السرية أن بن لادن أرجع قراره إلى أن بايدن سيصبح رئيساً غير كفء للولايات المتحدة؛ وهو ما ستستفيد منه الجماعات الإرهابية.