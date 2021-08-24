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الكشف عن مخطط بن لادن لقتل أوباما وإيصال بايدن إلى رئاسة أمريكا

منذ 51 دقيقة
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الكشف عن مخطط بن لادن لقتل أوباما وإيصال بايدن إلى رئاسة أمريكا

واشنطن (صدى):
كشفت رسالة مسربة عن تخطيط زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن، لقتل الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، دون قتل نائبه، في ذلك الوقت، جو بايدن.

وبينت الوثيقة المنشورة من قبل صحيفة "ريبوبلوك وورلد" أن أسامة بن لادن طلب عدم اغتيال بايدن، في رسالته إلى الرجل الثاني في التنظيم الإرهابي عطية عبد الرحمن؛ القيادي المعروف باسم "الشيخ محمود"، في 2010.

وتناولت الرسالة المرسلة لعطية الذي قُتل على يد القوات الأمريكية في باكستان في 2011، رغبة بن لادن في تشكيل فريقين لاغتيال الرئيس أوباما؛ الأول يتشكل في باكستان، والآخر في أفغانستان،في حال زيارته أياً من البلدين.

وقال بن لادن في رسالته: "أوباما هو رأس الكفر، وقتله سيجعل بايدن تلقائياً يتولى الرئاسة فيما تبقى من مدة".

وأضاف: "بايدن غير مستعد تماماً لهذا المنصب وسيقود الولايات المتحدة إلى أزمة"، وأظهرت الرسالة السرية أن بن لادن أرجع قراره إلى أن بايدن سيصبح رئيساً غير كفء للولايات المتحدة؛ وهو ما ستستفيد منه الجماعات الإرهابية.

أفغانستان
باكستان
تنظيم القاعدة
اوباما
بن لادن
جو بايدن
رئيس امريكا

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16724
منذ 37 دقيقة
بلايموبيل فيلم هانا محبوسة في الخزانة! انتقام مدرسة الحساب؟ عائلة الطيور
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52622
منذ 36 دقيقة
المهم وين ابن لادن ؟

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أحدث التعليقات

ابو عمار
العمل مو عيب
ابو عمار
جماعة طالبان اليوم تختلف عن طالبان سابقا
ابو عمار
طيب يا ريس
زنجبيل
لا توجد مواعيد زحام فوق زحام روحوا المدارس و طعموهم
د محمد ماجد بخش
أتوقع اللي تسبب في الحادث.. كان يفكر في عودة الدوام حضوري شغله شاغل ماهو هيّن .. يا رب تكون الأخبار صحيحة وما أحد أصيب...

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