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صور.. وزير أفغاني سابق يعمل بتوصيل الطعام

منذ ساعة
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صور.. وزير أفغاني سابق يعمل بتوصيل الطعام

كابول (صدى):
أصبح وزير الاتصالات الأفغاني السابق سيد أحمد شاه سادات، عاملا بتوصيل الطعام على دراجة هوائية، بمدينة لايبزغ شرقي ألمانيا.

وكشف سيد أحمد شاه سادات، أنه انتقل إلى ألمانيا عام 2020، بعد تخليه عن الحقيبة الوزارية في أفغانستان، التي تولاها بالإنابة لمدة عامين، ثم عمل بمهنة توصيل الطعام بعد أن نفدت نقوده.

ويقول سادات: "أعتقد أن المناصب الحكومية هي الأمانة العامة، ويجب تنفيذها بأمانة وبذل أقصى جهد، وبمجرد ترك الوظيفة، يجب أن يعود الشخص مواطنا طبيعيا ويمارس الحياة اليومية المعتادة" بحسب سكاي نيوز.

أفغانستان
ألمانيا
طالبان
الحكومة الأفغانية
أشرف غني

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16724
منذ ساعة
أجل عارف إن الوزارات كلها في الباي باي مع الرئيس وكل الحكومة زائلة من الخارطة من الاول
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52622
منذ 15 دقيقة
العمل مو عيب

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أحدث التعليقات

ابو عمار
العمل مو عيب
ابو عمار
جماعة طالبان اليوم تختلف عن طالبان سابقا
ابو عمار
طيب يا ريس
زنجبيل
لا توجد مواعيد زحام فوق زحام روحوا المدارس و طعموهم
د محمد ماجد بخش
أتوقع اللي تسبب في الحادث.. كان يفكر في عودة الدوام حضوري شغله شاغل ماهو هيّن .. يا رب تكون الأخبار صحيحة وما أحد أصيب...

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