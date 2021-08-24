صور.. وزير أفغاني سابق يعمل بتوصيل الطعام

كابول (صدى):
أصبح وزير الاتصالات الأفغاني السابق سيد أحمد شاه سادات، عاملا بتوصيل الطعام على دراجة هوائية، بمدينة لايبزغ شرقي ألمانيا.
وكشف سيد أحمد شاه سادات، أنه انتقل إلى ألمانيا عام 2020، بعد تخليه عن الحقيبة الوزارية في أفغانستان، التي تولاها بالإنابة لمدة عامين، ثم عمل بمهنة توصيل الطعام بعد أن نفدت نقوده.
ويقول سادات: "أعتقد أن المناصب الحكومية هي الأمانة العامة، ويجب تنفيذها بأمانة وبذل أقصى جهد، وبمجرد ترك الوظيفة، يجب أن يعود الشخص مواطنا طبيعيا ويمارس الحياة اليومية المعتادة" بحسب سكاي نيوز.