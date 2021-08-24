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فيديو..الرئيس السيسي يمازح إعلامية على الهواء

منذ ساعة
1596
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فيديو..الرئيس السيسي يمازح إعلامية على الهواء

القاهرة (صدى):
مازح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإعلامية المصرية عزة مصطفى، على الهواء مباشرة خلال مداخلة هاتفية له.

ووجه السيسي، خلال حديثه عن التحديات التي تواجه البلاد، شكره للكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال على جهوده في الاهتمام بالوعي من خلال الأعمال الفنية والدرامية.

وأضاف: "أنا مش هطلب من المفكرين والمثقفين والكتاب وحتى المنتجين والمخرجين إنهم يتولوا قضايا قد لا تحقق أرباحا، مع تقديري أن أي عمل فني راقٍ مهما كان درجة رقيه إنما هيقدر من خلال مهارة المشاركين فيه يدعو الناس إنها تتفرج عليه، ولكن إذا كانت حتى التكلفة المالية والربح هيبقى عائق أمام عمل زي ده أنا معاه وهدعمه".

وطلب الرئيس المصري من السيناريست عبدالرحيم كامل بأن يقوم بعمل يحشد فيه كل الموهبة والفهم مع زملائه من فنانين ومخرجين للخروج بعمل يعالج أهم القضايا التي تواجه المجتمع المصري.

وفي ختام مداخلته وجه الرئيس السيسي، حديثه للإعلامية عزة مصطفى ممازحا: "هقول للمخرج يديكى 10 دقايق بدل اللي أخدتهم من وقت الحلقة".

مصر
الرئيس المصري
عبدالفتاح السيسي
الدراما
عزة مصطفى
عبدالرحيم كمال

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16724
منذ ساعة
متخلفوش .. يكفي اللي معانا
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16724
منذ ساعة
إقنعوا الشعب يمنع الحمل ويوقف التكاثر .. بعمل درامي ضخم يعني مسلسل تاس ما تاس مصري
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52622
منذ 21 دقيقة
طيب يا ريس

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أحدث التعليقات

ابو عمار
العمل مو عيب
ابو عمار
جماعة طالبان اليوم تختلف عن طالبان سابقا
ابو عمار
طيب يا ريس
زنجبيل
لا توجد مواعيد زحام فوق زحام روحوا المدارس و طعموهم
د محمد ماجد بخش
أتوقع اللي تسبب في الحادث.. كان يفكر في عودة الدوام حضوري شغله شاغل ماهو هيّن .. يا رب تكون الأخبار صحيحة وما أحد أصيب...

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