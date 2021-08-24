فيديو..الرئيس السيسي يمازح إعلامية على الهواء

القاهرة (صدى):
مازح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإعلامية المصرية عزة مصطفى، على الهواء مباشرة خلال مداخلة هاتفية له.
ووجه السيسي، خلال حديثه عن التحديات التي تواجه البلاد، شكره للكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال على جهوده في الاهتمام بالوعي من خلال الأعمال الفنية والدرامية.
وأضاف: "أنا مش هطلب من المفكرين والمثقفين والكتاب وحتى المنتجين والمخرجين إنهم يتولوا قضايا قد لا تحقق أرباحا، مع تقديري أن أي عمل فني راقٍ مهما كان درجة رقيه إنما هيقدر من خلال مهارة المشاركين فيه يدعو الناس إنها تتفرج عليه، ولكن إذا كانت حتى التكلفة المالية والربح هيبقى عائق أمام عمل زي ده أنا معاه وهدعمه".
وطلب الرئيس المصري من السيناريست عبدالرحيم كامل بأن يقوم بعمل يحشد فيه كل الموهبة والفهم مع زملائه من فنانين ومخرجين للخروج بعمل يعالج أهم القضايا التي تواجه المجتمع المصري.
وفي ختام مداخلته وجه الرئيس السيسي، حديثه للإعلامية عزة مصطفى ممازحا: "هقول للمخرج يديكى 10 دقايق بدل اللي أخدتهم من وقت الحلقة".