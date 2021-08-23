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اهل العريس ومعهم الذبايح
منذ 3 ساعات
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 16686
منذ 18 دقيقة
انا إلي ياما غنيت على الليالي
في الفرح موال وفي الجرح موال والصبر موال
اصبح على دي الحال غريب
اصبح انا غريب غريب ولا حد جنبي قريب
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