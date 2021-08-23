بالفيديو.. إقبال كبير من المواطنين على مشروع رواء السكني

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو إقبال المواطنين على مشروع رواء السكني والذي يعد أحدث مشاريع الشركة الوطنية بالرياض.
ويظهر بالفيديو الذي التقطع أحد المواطنين من داخل سيارته الإقبال الكبير للمواطنين على المشروع.
ويأتي هذا الإقبال بسبب أسعاره التنافسية التي تبدأ من 700 ألف ريال للوحدة السكنية.
وكانت الشركة الوطنية للإسكان (NHC) قد دشنت أمس مشروعي "رواء" و"ميلاء" في ضاحيتي الجوان بالرياض وخيالا بجدة.
وجاء ذلك بهدف تعزيز المعروض العقاري السكني في الرياض وجدة، برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.