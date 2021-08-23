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بالفيديو.. إقبال كبير من المواطنين على مشروع رواء السكني

منذ 34 دقيقة
1485
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بالفيديو.. إقبال كبير من المواطنين على مشروع رواء السكني

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو إقبال المواطنين على مشروع رواء السكني والذي يعد أحدث مشاريع الشركة الوطنية بالرياض.

ويظهر بالفيديو الذي التقطع أحد المواطنين من داخل سيارته الإقبال الكبير للمواطنين على المشروع.

ويأتي هذا الإقبال بسبب أسعاره التنافسية التي تبدأ من 700 ألف ريال للوحدة السكنية.

وكانت الشركة الوطنية للإسكان (NHC) قد دشنت أمس مشروعي "رواء" و"ميلاء" في ضاحيتي الجوان بالرياض وخيالا بجدة.

وجاء ذلك بهدف تعزيز المعروض العقاري السكني في الرياض وجدة، برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

 

الرياض
الإسكان
الوحدات السكنية
مشروع رواء الإسكاني
مشروع ميلاء

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16685
منذ 12 دقيقة
على قدر أهل العزم تأتي العزائم

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د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
رحمها الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون " .
د محمد ماجد بخش
رحمها الله نسأل المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، إنه سميع مجيب " .

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