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العتيق: السروريون هم مادة إخوانية بواجهة سلفية معدلة "فيديو"

منذ ساعة
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العتيق: السروريون هم مادة إخوانية بواجهة سلفية معدلة "فيديو"

الرياض (صدى):
تحدث الشيخ حمد العتيق عن مقاومة الأمير خالد الفيصل للإنحلال والغلو والتطرف، قائلا إن المشكلة في هذا البلد من تيارين أو تنظيمين هو الإنحلالي الذي لا يريد الإسلام والثاني المتطرف الإرهابي الذي لا يريد تشويه صورة الإسلام.

وأشار حمد العتيق خلال حواره بقناة الرسالة:"الأمير خالد الفيصل كلمات كثيرة وهو يردد مثل هذا الكلام"، لافتا:"التنظيم سعى بكل ما يستطيع للهجمة الشرسة على الأمير خالد الفيصل".

 

ولفت:"تنظيم الإخوان حاولوا قتل الشيخ عبدالعزيز بن باز معنويا في عيون السعوديين بالكذب والتدليس"، مبينا:"السروريون هم مادة إخوانية بواجهة سلفية معدلة، وهم من حاولوا خطف المجتمع السعودي ناحية العنف والتشدد والتكفير".

 

الأمير خالد الفيصل
الإسلام
التطرف
التكفير
عبدالعزيز بن باز
حمد العتيق
الإنحلال
المتطرف الإرهابي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16686
منذ 3 دقائق
تذكرت واحد كان يبيع سمبوسة يقولوا لها سمبوسة سرور مطبق بالكراث والبيض واللحم المفروم .. هل يصح أن نشتري منه وإلا المفترض أن نقاطعه

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د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
الله يعينكم ويوفقكم .. ويسدد خطاكم ويجعل في عملكم النفع والخير وحفظ الحقوق والواجبات لكل الأطراف
د محمد ماجد بخش
رحمها الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون " .
د محمد ماجد بخش
رحمها الله نسأل المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، إنه سميع مجيب " .

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