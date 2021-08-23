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 إدراج فحص PCR للمعتمرين المغادرين وفق اشتراطات الناقل الجوي وبلد المعتمر "فيديو"

منذ 6 ساعات
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 إدراج فحص PCR للمعتمرين المغادرين وفق اشتراطات الناقل الجوي وبلد المعتمر "فيديو"

الرياض (صدى):
كشفت مصادر عن إدراج فحص PCR للمعتمرين المغادرين وذلك حسب اشتراطات الناقل الجوي، بالتزامن مع الشروط المعلنة لبلد المعتمر.

وأوضحت المصادر أنه في حال تم طلب الفحوصات الكاشفة عن فيروس كورونا قبل مغادرة المعتمرين،  فإنه سيتم عن طريق الشركات المرخصة بتقديم خدمات العمرة، وفق قناة "العربية".

 

وكانت المملكة استقبلت أولى طلائع المعتمرين القادمين من خارجها بعد حوالى 18 شهرا من تعليق قبول المعتمرين من خارج البلاد بسبب جائحة كوفيد-19، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية، التي اتخذتها المملكة من أجل سلامة وصحة الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة.

 

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الناقل الجوي
المعتمر
فحص PCR

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16716
منذ ساعة
PCR نظيف وظريف وخفيف بحول الله

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أحدث التعليقات

محسن
هو مايؤثر على الإنجاب بل يجعل المولودين بعد أخذ الجرعات عقيمين
د محمد ماجد بخش
هذه من القواعد
د محمد ماجد بخش
هذه هي مباراة الموسم .. حنشوف فيها كرة مجنونة وشفافة مثل الماسية
د محمد ماجد بخش
PCR نظيف وظريف وخفيف بحول الله
د محمد ماجد بخش
يا فرحة ما تمت

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