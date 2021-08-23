الهلال يتأهب لـ لقاء الباطن بتدريبات تكنيكية

ماجد محمد (صدى):
واصل نادي الهلال تدريباته الاعتيادية؛ استعدادَا لمواجهة ضيفه"الباطن" يوم الجمعة المقبل، حيث ركز مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية.
واشتمل المران علی تدريبات تكنيكية وجمل فنية ومناورة على ربع الملعب، كما شارك الثنائي "عبدالله عطيف وناصر الدوسري في التدريبات الجماعية فيما واصل "سعد الناصر" برنامجه التأهيلي.
وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي "فهد ابن سعد بن نافل"، ويجري الفريق مساء يوم الغد مرانًا اعتياديافي مقر النادي، وذلك استعدادًا لمواجهة ضيفه الباطن.