"الانضباط" تفرض غرامات مالية على عدد من الأندية بسبب مخالفات

طلال الغامدي (صدى):
أصدرت لجنة الانضباط قرار بمعاقبة فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال لنزوله بعد نهاية مباراة التعاون من المنصة.
وتوجه رئيس الهلال آنذاك إلى غرفة تبديل الملابس عبر أرضية الملعب قبل خروج الحكام و اللاعبين من أرضية الملعب.
وجاء ذلك وفقاً لما ورد في تقرير المراقب، كما سيتم إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال.
كما غرمت لجنة الانضباط والأخلاق النادي الأهلي بـ10 آلاف ريال لتأخر الفريق في تحديد قائمة الـ20 لاعب في مباراة الحزم.
وشملت قائمة الغرامة أيضًا نادي الحزم والذي غرمته 10 آلاف ريال لتأخر الفريق في تحديد قائمة الـ20 لاعب في مباراة الأهلي.
وغرمت اللجنة أيضًا نادي الباطن بـ10 آلاف ريال لقيام جماهيره برمي علبة مياه واحدة بإتجاه مقاعد البدلاء في مباراة أبها.
كما أصدرت قرار بتغريم فواز القرني، لاعب فريق الشباب، بـ20 ألف ريال لغياب اللاعب عن المقابلة الإعلامية بعد نهاية مباراة الاتفاق.
وغرمت نادي الهلال أيضًا بـ25 ألف ريال لعدم التزام لاعبي الفريق بإجراءات التباعد الاجتماعي أثناء تواجدهم في دكة الاحتياط في مباراة التعاون.
وأصدرت اللجنة قرار أيضًا بتغريم "إيغالو"، لاعب فريق الشباب، بـ20 ألف ريال لغياب اللاعب عن المقابلة الإعلامية بعد نهاية مباراة الاتفاق.