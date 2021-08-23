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"الانضباط" تفرض غرامات مالية على عدد من الأندية بسبب مخالفات

منذ 58 دقيقة
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"الانضباط" تفرض غرامات مالية على عدد من الأندية بسبب مخالفات

طلال الغامدي (صدى):
أصدرت لجنة الانضباط قرار بمعاقبة فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال لنزوله بعد نهاية مباراة التعاون من المنصة.

وتوجه رئيس الهلال آنذاك إلى غرفة تبديل الملابس عبر أرضية الملعب قبل خروج الحكام و اللاعبين من أرضية الملعب.

وجاء ذلك وفقاً لما ورد في تقرير المراقب، كما سيتم إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال.

كما غرمت لجنة الانضباط والأخلاق النادي الأهلي بـ10 آلاف ريال لتأخر الفريق في تحديد قائمة الـ20 لاعب في مباراة الحزم.

وشملت قائمة الغرامة أيضًا نادي الحزم والذي غرمته 10 آلاف ريال لتأخر الفريق في تحديد قائمة الـ20 لاعب في مباراة الأهلي.

وغرمت اللجنة أيضًا نادي الباطن بـ10 آلاف ريال لقيام جماهيره برمي علبة مياه واحدة بإتجاه مقاعد البدلاء في مباراة أبها.

كما أصدرت قرار بتغريم فواز القرني، لاعب فريق الشباب، بـ20 ألف ريال لغياب اللاعب عن المقابلة الإعلامية بعد نهاية مباراة الاتفاق.

وغرمت نادي الهلال أيضًا بـ25 ألف ريال لعدم التزام لاعبي الفريق بإجراءات التباعد الاجتماعي أثناء تواجدهم في دكة الاحتياط في مباراة التعاون.

وأصدرت اللجنة قرار أيضًا بتغريم "إيغالو"، لاعب فريق الشباب، بـ20 ألف ريال لغياب اللاعب عن المقابلة الإعلامية بعد نهاية مباراة الاتفاق.

 

لجنة الانضباط
التعاون
الأهلي
رئيس الهلال
الباطن
الحزم
فهد بن نافل

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2582
منذ 52 دقيقة
لجنة الانحطاط صارت لجنة الانجلاط بعد فوز الزعيم العالمي على ذنب النصر
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16673
منذ 49 دقيقة
د محمد ماجد بخش مهتم بالجدول الدوري للعناصر وأتمنى نفهم إن مجموع الذرات هو سوار أو كرة مختلفين في درجتي الفراغ وبرغم أنهما ممثلين بنفس الوحدات البنائية إلا أن الفراغ المحوري العددي له على الأقل ٤ دلالات مختلفة لهم جميعا نفس نقطة المركز الممثل لمركز النواة لكن محيط النواة هو مجموع الأنوية في الوحدة المغناطيسية وليس كما تعلمتم هو مجموع إلكترونات الغلاف الخارجي المزعوم ومبروك للزعيم. مهدر الملايين مع بقية النوادي في دوي MBS والجامعات تحتاج زكاتها

تمثيل درجة الثقل بوحدات الثقالة وتمثيل وحدات الثقالة بوحدات عددية مرتبطة بتمثيل وحدات الثقل .. تحول البطولة من ثقالة عددية فراغية محورية بنائية منتظمة مكافئة مغناطيسية ممثلة بذرات العنصر إلى ثقالة عددية فراغية محورية بنائية منتظمة مكافئة مغناطيسية ممثلة بوحدات العنصر .. وهنا تكون الوحدة القياسية الفاعلة هي الذرة وعدد الذرات المكافئة الممثلة لوحدات العناصر المغناطيسية وهذه وحدها أهم بكثير من كأس العالم برمته رغم أهميته الكبيرة للعالم

مثل جريح فلسطيني بريء ينادي من تحت الأنقاض وقد دفنت أمه إلى جواره وهو يقول لها لا تتركيني وحدي يا أمي. وأنا أقول لا تركني وتعركني وحدي يا موطني. قد أكون بحاجة ماسة للحلول كما هي حاجة من هو خارج من تحت الأنقاض للمحلول.

داخل الدوري أو خارجه تأملوا التأريخ وأقرأوه جيدا .. اضطهاد شخص سليم بزعم اضطرابه معضلة حقيقية لأنهم حين قرروا هذه الحيلة كانوا يتوقعون ردة فعل محدودة وبعدها ينتهي الأمر .. ليس القرار لي ولا لكم .. هنا .. فصل جديد من فصول عام العمر بدأ معه خريف العمر في انتظار الشتاء فهل يعاود الربيع ويبتهج من جديد أم أن الماضي يخفي عنا وعنكم تفاصيله الجميلة الرائعة التي انقض عليها حماة التخلف بقصد أو من غير قصد بتحويل العقل إلى متهم والمتفرجون كثر والدفاع منعدم إلا من حنجلات وهمهمات ألم المظلوم !
غليس ولد رماح
غليس ولد رماح عدد التعليقات : 215
منذ 5 دقائق
بدأت الحصاله تجمع والصرف على السرايا الصفراء وتسديد ديونهم

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أحدث التعليقات

غليس ولد رماح
بدأت الحصاله تجمع والصرف على السرايا الصفراء وتسديد ديونهم
الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة * راحة : بنت * الإسلام * ضلت * يوم * طاعت * عداها ملبوسها * الجينز * و...
اعبدو
انت كذا تجبر الطلاب على التحصين بتسجيلهم بالغياب .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هذي الصوره. سبق وشفتها في حاله وكاتبين عليها هذا حال إلى يدور المشاكل وهنا يقلون قبل 40 عاد ما ادري عن حال راعيها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هذي الصوره. سبق وشفتها في حاله وكاتبين عليها هذا حال إلى يدور المشاكل

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