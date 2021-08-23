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بالفيديو.. العم سعود الشيباني يروي موقف مؤثر له مع شاب يرتدي الزي السعودي في صنعاء

منذ ساعة
1712
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بالفيديو.. العم سعود الشيباني يروي موقف مؤثر له مع شاب يرتدي الزي السعودي في صنعاء

علي القحطاني (صدى):
روى العم سعود الشيباني موقف مؤثر لدى رؤيته شاب يرتدي الزي السعودي أثناء إقامته في صنعاء، مشيرًا إلى شعوره الكبير بالغربة في ذلك الوقت.

وقال "سعود": "شفت شاب لابس زي سعودي والعقال ناديت عليه وقولتله يا ولدي تعالى ظنيت إنه سعودي، قالي ايش تبغى واكتشفت انو مو سعودي".

وأضاف: "مهمها يغيب الإنسان عن وطنه يشتاق له ويجب أن يحافظ على وحدته الوطنية والدينية واحترام بلده وتمثيلها بأفضل شكل".

وتابع: "الوطن لا بديل له عند الإنسان الحر واحتضني رجال أفاضل أكرموني لـ17 عامًا حتى عدت إلى وطني في عام 2001".

 

صنعاء
اليمن
الزي السعودي
الوحدة الوطنية
العم سعود الشيباني

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132718
منذ 15 دقيقة
صدقت .. الوطن لابديل له ..

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