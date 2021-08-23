نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"التعليم": الطلاب غير المحصنين ستطبق بحقهم لائحة الغياب

منذ ساعتين
1922
1
"التعليم": الطلاب غير المحصنين ستطبق بحقهم لائحة الغياب

الرياض (صدى):
تحدث هادي غروي، مساعد مدير الإشراف التربوي في وزارة التعليم، عن استعدادت الوزارة من أجل استقبال الطلاب حضوريًا في المدارس يوم الأحد القادم.

وقال "غروي" أن الوزارة أصدرت عدد من الأدلة الخاصة بالعودة والأعلم أنها انتهت خلال الفترة الماضية من خلال الاستعدادت المادية من خلال دعم المدارس لتوفير المستلزمات ولا ننسي دور إدارة التعليم التي تتابع هذا العمل بشكل مباشر مع المدارس لتوفير المعقمات والإجراءات الاحترازية.

وأضاف: "سيتم منح الطالب المصاب بكورونا 10 أيام راحة حتي يكون متعافي ويستطيع العودة لمقعد الدراسة وإذا كان متغيبًا من المدرسة ولا يكون متغيبًا عن حضور التعليم من خلال منصة مدرستي ولدينا أيضًا القنوات الفضائية وقنوات اليوتيوب"، وفقًا لـ "العربية السعودية".

واستكمل هادي غروي: "الطلاب غير المحصنين سيعتبر غائبًا وسيقدم له التعليم عن بعد وسيسجل غياب بناءً على تصريحات وزير التعليم، فمن بداية العام الدراسي جميع الدروس ستكون موجودة على منصة مدرستي وجميع الطلاب يستطيعون حضور هذه الدروس وعند استكمال الجرعات يعود للتعليم حضوريًا دون انقطاع".

 

التعليم
الدروس
عودة الطلاب للمدارس
المدراس
الإجراءات الاحترازية

التعليقات

اعبدو
اعبدو عدد التعليقات : 152
منذ 13 دقيقة
انت كذا تجبر الطلاب على التحصين بتسجيلهم بالغياب .

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

غليس ولد رماح
بدأت الحصاله تجمع والصرف على السرايا الصفراء وتسديد ديونهم
الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة * راحة : بنت * الإسلام * ضلت * يوم * طاعت * عداها ملبوسها * الجينز * و...
اعبدو
انت كذا تجبر الطلاب على التحصين بتسجيلهم بالغياب .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هذي الصوره. سبق وشفتها في حاله وكاتبين عليها هذا حال إلى يدور المشاكل وهنا يقلون قبل 40 عاد ما ادري عن حال راعيها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هذي الصوره. سبق وشفتها في حاله وكاتبين عليها هذا حال إلى يدور المشاكل

أخر الأخبار

استشاري يوضح الفرق بين أعراض متحور دلتا وفيروس كورونا "فيديو"
استشاري يوضح الفرق بين أعراض متحور دلتا وفيروس كورونا "فيديو"
منذ 7 دقائق 1133
"يوفنتوس" يستعد لرحيل رونالدو ويحدد 3 بدلاء
"يوفنتوس" يستعد لرحيل رونالدو ويحدد 3 بدلاء
منذ 15 دقيقة 1160
 إدراج فحص PCR للمعتمرين المغادرين وفق اشتراطات الناقل الجوي وبلد المعتمر "فيديو"
 إدراج فحص PCR للمعتمرين المغادرين وفق اشتراطات الناقل الجوي وبلد المعتمر "فيديو"
منذ 22 دقيقة 1203
الموارد البشرية: نستهدف توثيق جميع عقود القطاع الخاص إلكترونيا بنهاية العام (فيديو)
الموارد البشرية: نستهدف توثيق جميع عقود القطاع الخاص إلكترونيا بنهاية العام (فيديو)
منذ 33 دقيقة 1288
الصناعات العسكرية تطلق منصة إلكترونية لربط قطاع الصناعات العسكرية بالمستثمرين "فيديو"
الصناعات العسكرية تطلق منصة إلكترونية لربط قطاع الصناعات العسكرية بالمستثمرين "فيديو"
منذ 34 دقيقة 1202
"الانضباط" تفرض غرامات مالية على عدد من الأندية بسبب مخالفات
"الانضباط" تفرض غرامات مالية على عدد من الأندية بسبب مخالفات
منذ 57 دقيقة 1535
بالفيديو.. العم سعود الشيباني يروي موقف مؤثر له مع شاب يرتدي الزي السعودي في صنعاء
بالفيديو.. العم سعود الشيباني يروي موقف مؤثر له مع شاب يرتدي الزي السعودي في صنعاء
منذ 59 دقيقة 1708
بالفيديو .. أضرار تحدث عند ارتكاب المقيم والمواطن جريمة التستر التجاري
بالفيديو .. أضرار تحدث عند ارتكاب المقيم والمواطن جريمة التستر التجاري
منذ ساعة 1429
"جديع": من الصعب مشاهدة المباريات عبر الـ SD بسبب سوء الجودة "فيديو"
"جديع": من الصعب مشاهدة المباريات عبر الـ SD بسبب سوء الجودة "فيديو"
منذ ساعة 1623
"الخارجية" تعلن عن توفر 3 وظائف لدى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية
"الخارجية" تعلن عن توفر 3 وظائف لدى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية
منذ ساعة 1404