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البنك المركزي السعودي يطلق تطبيق "مالي" لتعزيز الوعي والتمكين المالي للأطفال

منذ 5 ساعات
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البنك المركزي السعودي يطلق تطبيق "مالي" لتعزيز الوعي والتمكين المالي للأطفال

الرياض (صدى):
أطلق البنك المركزي السعودي تطبيق "مالي" كإحدى الأدوات التعليمية الفريدة في المملكة؛ لتعزيز الوعي والتمكين المالي للأطفال، وإعداد جيل مثقف مالياً، يعي ويدرك أهمية المال، وضرورة الحفاظ عليه.

ويستهدف تطبيق "مالي" فئة الأطفال من عمر 8 سنوات حتى 12 سنة، حيث يساعد في إكسابهم المهارات اللازمة لإدارة مواردهم المالية على الوجه الصحيح، بعيداً عن الممارسات الخاطئة في التعامل مع المال، مع التركيز على إكسابهم المعارف والاتجاهات الصحيحة المتعلقة بالثقافة المالية، إلى جانب توضيح المفاهيم الاقتصادية لهذه الفئة من خلال التعرف على مصادر الدخل، ومسارات صرف المال، وترتيب أولويات النفقات، والتعرف على مفهوم التخطيط والشراء، وأهمية الادخار عن طريق محاكاة التطبيق لواقع الطفل ومواقفه التي يتعرض لها في حياته اليومية، ويكون فيها بحاجة إلى معرفة طرق التعامل السليمة مع المال، مع مراعاة أخلاقيات المعاملات المالية..

ودعا البنك المركزي السعودي الراغبين بالاطلاع على المزيد من المعلومات زيارة موقع "مالي" الإلكتروني: www.malee.sa.

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16701
منذ ساعة
عندكم ٢٥٠ الف سلف اكمل نشر أبحاثه يا قلبي يا بعد عمري انت يا حقنا كلنا
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16701
منذ ساعة
والمربح بيننا ٥٠٠ مليون دولار في ٨ شهور .. مضمون ١٠٠٠٠٠٠%
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16701
منذ ساعة
لا أمزح ولا أتحدث جزافاً .. والحماس للرجال كذلك الجلد
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16701
منذ ساعة
اللهم أخرجنا من ضيق اللحوم ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود عند حدوث أجلنا المعهود
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16701
منذ ساعة
شكرا صدى والله إن لكم سهم معنا

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أحدث التعليقات

كوووووك
يالله لك الحمد والشكر على العقل 700 الف احطها بخلا والله اطق لي احلى عمارة وسط كازا بلانكا وتكفي شوفة الحبايب مو شوفة ابو...
سالم
الله يشفيك ويعافيك
زاير الشمالي
حبة صباح حبة مساء
ابو ريان
تبادل بكامري ازيلك وانا اخوك موديل ٢١١ خلها اركب من الباب الثاني
زاير الشمالي
ويل للمطففين

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