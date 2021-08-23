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خادم الحرمين يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح

منذ 4 ساعات
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خادم الحرمين يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح ـ رحمها الله ـ .

وقال الملك المفدى :" علمنا بنبأ وفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح ـ رحمها الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون " .

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16687
منذ 11 دقيقة
رحمها الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون " .

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رحمها الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون " .
د محمد ماجد بخش
رحمها الله نسأل المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، إنه سميع مجيب " .

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