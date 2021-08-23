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لبناني يساعد زوجته على الطريق
منذ 4 ساعات
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التعليقات
عبدالله محمد الشهري
عدد التعليقات : 228
منذ 49 دقيقة
كم ساعدنا زوجاتنا وكم ولا قلنا كذا، انتوا يعني تبغون توصلون رسالة ان السعودي جلف والله اني شاهدت رجال وهم يقدمون الطعام بكل اريحية لزوجاتهم ويساعدونهم ولكن بعيدا عن اضواء الشهرة والفلاشات والتلمبع في مثل هذا المقطع
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اعبدو
انت كذا تجبر الطلاب على التحصين بتسجيلهم بالغياب .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هذي الصوره. سبق وشفتها في حاله وكاتبين عليها هذا حال إلى يدور المشاكل وهنا يقلون قبل 40 عاد ما ادري عن حال راعيها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هذي الصوره. سبق وشفتها في حاله وكاتبين عليها هذا حال إلى يدور المشاكل
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