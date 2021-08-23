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القبض على عصابة سرقت أرصدة عملاء في بنك مصري

منذ 10 ساعات
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القبض على عصابة سرقت أرصدة عملاء في بنك مصري

القاهرة (صدى):

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من القبض على عصابة تخصصت في سرقة أرصدة بعض العملاء من حساباتهم في أحد البنوك المصرية.

وجاء تحركات الأجهزة الأمنية بعد ورود عدة بلاغات في محافظات الجيزة وقنا والمنيا عن تعرضهم لعمليات احتيالية وسرقة أموال من حسابهم البنكي.

واتضح أن هناك تشكيل عصابي استخدم طرق احتيالية من أجل الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين وسرقة أموالهم.

وذكرت أن المجرمون انتحلوا صفة موظفي خدمة عملاء وقاموا بإيهام المجني عليهم بفوزهم بجوائز مالية وطلبوا منهم أرقام بطاقات الدفع الإلكترونى بدعوى تحديث بياناتهم.

وأكدت السلطات المصرية أن التشكيل العصابي مكون من 7 متهمين وارتكبوا 40 واقعة، وتم إلقاء القبض على 5 منهم.

الأمن
البنوك
احتيال
أجهزة الأمن
حساب بنكي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16716
منذ ساعة
يا فرحة ما تمت

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محسن
هو مايؤثر على الإنجاب بل يجعل المولودين بعد أخذ الجرعات عقيمين
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د محمد ماجد بخش
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يا فرحة ما تمت

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